Thrice stellen neuen Song "The Grey" vor

Thrice haben einen neuen Song vorgestellt. Der neue Track der Post-Hardcore-Band namens "The Grey" tauchte am 1. Juni in mehreren Radiosendungen auf.

In regelmäßigen Abständen posteten Thrice zuletzt ihre Fortschritte zum neuen Album auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun hat die Arbeit offenbar erste hörbare Früchte getragen: Am vergangenen Freitag war der neue Song "The Grey" in verschiedenen Radioprogrammen aufgetaucht.

Angeführt von einem harten Gitarrenriff und einer sich herausschälenden, den Gesang umgarnenden Lead-Gitarre, steigt der Song im Refrain zu den großen Melodien auf, für die Thrice seit jeher ein Gespür haben. Auch in den Songzeilen besinnt sich Sänger Dustin Kensrue mit Zeilen wie "And my hands are open, reaching out/I'm learning how to live with doubt/ I'm learning how to lean into the grey" auf das Entscheidende. Die gesamten Lyrics haben ebenfalls bereits ihren Weg ins Netz gefunden.

Einen offiziellen Release des Songs gibt es allerdings ebenso wenig wie genaue Release-Informationen zum kommenden Album. Zuletzt hatten Thrice Fans dazu aufgerufen, am Gesang eines anderen neuen Songs mitzuwirken.

Im Sommer kommt die Band auf von VISIONS präsentierte Deutschlandtour. Tickets gibt es bei Eventim.

2016 hatten Thrice nach mehreren Schicksalsschlägen und längerer Bandpause das Album "To Be Everywhere Is To Be Nowhere" veröffentlicht.

Stream: Radiomittschnitt: Thrice - "The Grey"

VISIONS empfiehlt:

Thrice

12.06. Köln - Live Music Hall

20.06. Wiesbaden - Schlachthof

21.06. Berlin - Huxley's Neue Welt

26.06. München - Backstage