VISIONS Premiere: Blackout Problems zeigen Video zu neuem Song "Limit" und enthüllen Bonus-CD

Foto: Ilkay Karakurt

Die Münchner Alternative-Rocker Blackout Problems gönnen ihren Fans gleich doppelt etwas: Der neue Song "Limit" vom kommenden Album "Kaos" feiert vorab mit einem Video seine Premiere - und der Deluxe-Version der neuen Platte liegt eine ganz besondere Bonus-CD bei.

Blackout Problems beziehen sich in "Limit" auf innere Kämpfe mit sich selbst und das Sich-überwinden-Müssen: Zu dem melancholischen, hymnischen Indie- bis Alternative-Rock des Songs ist die Band in Zwangsjacken zu sehen, zwischendurch werden gelegentlich assoziative Bilder von kämpfenden Tieren oder feiernden Menschen dazwischen geschnitten. Auf dem ganzen Album gehe es um "Trennung, um Verlust, um innere Zerrissenheit und um die Zeit die man durchlebt, wenn die Scheiße so richtig am qualmen ist", so die Band. "Irgendwo nach im Proberaum pennen und vor dem tiefen Loch der Gewissheit, dass es nun mal so ist wie es ist, sind wir nach Berlin gefahren. Eine Stadt, die nicht nur historisch eine große Bedeutung hat, auch für uns vier junge Männer immer eine Reise voller Überraschungen offenbart. Dort in einer Küche ist dieses Lied entstanden und wollte uns nur eine Sache sagen: dass wir den Löffel nicht abgeben sollten bevor der letzte Drops nicht ganz sicher im Rachen verschwunden ist. Eine vielleicht kitschige, aber immens wichtige Message, die eine jede Freundschaft, Beziehung oder eben auch Gruppierung, unter die wir fallen, braucht: Niemals aufgeben, immer weiter, immer voran, immer einen drauf setzen. Los jetzt!"

"Limit" wir ab dem 15. Juni auch auf "Kaos" zu hören sein, dem zweiten Album von Blackout Problems, das über das Band-eigene Label Munich Warehouse erscheint. Zuvor hatte die Band der Platte bereits den Song "Off/On" und den Titeltrack vorausgeschickt. Das Blackout-Problems-Debüt "Holy" war 2016 erschienen.

Wer sich das neue Album der Band in der streng auf 500 Exemplare limitierten Deluxe-Box gönnt, bekommt richtig üppig aufgetischt: "Kaos" ist als 180-Gramm Vinyl mit zwölfseitigem LP-Booklet und als reguläre CD enthalten, zusätzlich gibt es eine Seven-Inch mit den unveröffentlichten Songs "Off" und "On", handgeschrieben Textblätter sowie persönliche Überraschungen der Band wie unterschriebene Polaroid-Unikate und außerdem Golden Tickets für die kommende Tour. Vor allem aber liegt eine zweite CD bei, auf der Freunde der Band wie Leoniden, Apologies, I Have None, Dave Hause oder die Sportfreunde Stiller die Songs von "Kaos" mit Features anreichern.

"Von Anfang an war es uns ein großes Anliegen, so viel Musik wie möglich zu veröffentlichen", schreibt Blackout-Problems-Sänger und -Gitarrist Mario Radetzky. "Da es ein großer Wunsch war, mit Freunden zusammen zu arbeiten, sind wir mit der Idee um die Ecke gekommen, sie einfach auf einer gemeinsamen Platte zu verewigen. [...] Einen Großteil der SängerInnen durfte ich selbst aufnehmen, teilweise sogar in meinem WG-Zimmer. Das hat herrlich viel Spaß gemacht und war eine sehr inspirierende Erfahrung. Ich ziehe den Hut vor jedem Feature SängerIn und bin sehr dankbar, dass das geklappt hat." Die Deluxe-Box könnt ihr bereits vorbestellen.

Live erleben kann man Blackout Problems nach ihrer ausverkauften Mini-Tour im Mai auch im Festivalsommer und anschließend bei einer umfangreichen Clubtour. Für letztere gibt es Karten bei Eventim.

Video: Blackout Problems - "Limit"

Tracklist: Blackout Problems - "Kaos" (Deluxe-Bonus-CD)

01. "How Are You Doing" (feat. Flori W, Sportfreunde Stiller)

02. "Difference" (feat. Philipp Müller, Smile and Burn)

03. "Limit" (feat. Nico Laska)

04. "Kontrol" (feat. Leoniden)

05. "Queen" (feat. Dave Hause)

06. "Sheep In The Dark" (feat. Ramon Riezouw, Nihils)

07. "Holly" (feat. Orion, Sandlotkids)

08. "Gutterfriends" (feat. Josie-Claire Bürkle)

09. "Sorrow" (feat. Nico Webers, War From A Harlots Mouth)

10. "Charles" (feat. Josh Mc Kenzie, Apologies, I Have None)

VISIONS empfiehlt:

Blackout Problems

02.11. Zürich - Dynamo

10.11. Hannover - Bei Chez Heinz

14.11. Leipzig - Naumann's

16.11. Wien - Chelsea

22.11. Dresden - Groove Station

23.11. Rostock - Peter Weiss Haus

24.11. Osnabrück - Bastard Club

26.11. Dortmund - FZW

01.12. München - Technikum

Live: Blackout Problems

01.06. Kelheim - Jukuu Festival

02.06. Darmstadt - Schlossgrabenfest

13.06. Görlitz - Vogtshof Festival

21.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

13.07. Haunetal - Haune Rock Festival

14.07. Witten - Wiesenviertelfest

20.07. Düsseldorf - Sommerklänge unter den Linden

22.07. Cuxhaven/Nordholz - Deichbrand Festival

27.07. Bausendorf-Olkenbach - Riez Open Air

28.07. Schrobenhausen - Noisehausen Festival

03.08. Elend (bei Sorge) - Rocken am Brocken

04.08. Brandenburg - Baaum & Borke Open Air

09.08. Eschwege - Open Flair Festival

19.08. Karben - Karben Open Air

24.08. Wirges - Spack Rocknacht

08.09. München - BR Startrampe