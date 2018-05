Sleep streamen neuen Song "Leagues Beneath"

Das Doom-Metal-Trio Sleep hat im Rahmen der Adult Swim Singles Series einen neuen Song veröffentlicht. Als hätte das plötzliche Album-Comeback "The Sciences" nicht genug neues Material geliefert, legen die Kalifornier jetzt ein 16-minütiges Monstrum nach.

Punkbands hätten die neue Sleep-Single in unter drei Minuten durchgekloppt, die Kiff-Doomer lassen sich bei ihren Jams bekanntlich extra viel Zeit. Wieder schaffen sie es, in völliger Gelassenheit heftig zu grooven. Ihr Lavawalzer fließt langsam mit über fünfminütigem "Intro" los, dann beginnt Bassist und Sänger Al Cisneros sporadisch zu skandieren. "Leagues Beneath" gipfelt schließlich in einem ausufernden Gitarrensolo, dann lassen Sleep den Song mit Akustikgitarren leise ausklingen.

Die Single ist Teil der Adult Swim Single Series, in deren Rahmen jede Woche ein neuer Song eines teilnehmenden Acts erscheint. Nicht alle davon sind in Deutschland als Stream verfügbar, aber unter den uns zugänglichen Veröffentlichungen aus diesem Jahr befinden sich mit "Hold Unknown" von Dinosaur Jr. und "Baphomet" von Zeal & Ardor einige weitere angenehme Überraschungen.

Genauso überraschend war auch Sleeps aktuelles Album "The Sciences" erschienen, das die Kalifornier erst jüngst herausbrachten - natürlich am 20. April oder 4/20, dem mehr oder weniger offiziellen Weltkiffertag. Es ist ihr erstes Album seit "Dopesmoker" von 2003, das als neue und definitive Version von "Jerusalem" erst vier Jahre nach ihrer Auflösung erschienen war.

Aktuell sind Sleep auf Europatour, in dessen Rahmen sie morgen noch eine ausverkaufte Show in Berlin spielen.

Stream: Sleep - "Leagues Beneath"

Live: Sleep

25.05. Berlin - SO 36 | ausverkauft