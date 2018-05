Tenacious D stellen neues Album in Aussicht, zeigen Zeichentrick-Trailer

Foto: Screenshot Youtube

Tenacious D haben die Arbeiten an einem neuen Album bestätigt - wobei sie sich bei dessen Veröffentlichung humorvoll skeptisch zeigen.

Typisch für die Ulknudeln Jack Black und Kyle Gass ist ihre Ankündigung mit einer guten Prise Sarkasmus gewürzt: Dem mutigen Statement "Neues Album 2018" schickten die beiden vorsichtig noch ein vages "vermutlich" hinterher. Im Vordergrund steht in ihrem neuen Trailer zunächst die Bestätigung einer US-Tour, doch in dem rudimentär geratenen Zeichentrick-Clip sagen Tenacious D auch, dass sie dringend die Miete zahlen müssten - und sie deshalb unbedingt eine neue Platte brauchen.

Seit dem Release ihres bislang letzten Albums "Rize Of The Fenix" sind ziemlich genau sechs Jahre vergangen, doch für 2018 halten Gass und Black offenbar viel neuen, derben Humor bereit: Erst am vergangenen Wochenende hatte letzterer angekündigt, dass im Oktober eine Fortsetzung ihrer Musical-Komödie "Kings Of Rock - Tenacious D" (besser bekannt unter dem Namen des dazugehörigen Soundtrack-Albums "The Pick Of Destiny) erscheinen werde. Weitere Details dazu verriet er noch nicht.

Video: Tourtrailer von Tenacious D