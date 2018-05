White Denim haben neues Album fertig, stellen Song "Magazin" vor und kommen auf Tour

Ende August werden White Denim ihr Album "Performance" veröffentlichen, im November sind sie dann auf Tour - und Vorfreude erzeugen sie mit dem neuen Song "Magazin".

Sie sind nicht nur brillante Musiker und eine der besten Livebands der Welt - White Denim gehen in Deutschland jetzt auch beim Label City Slang vor Anker. Das in Berlin ansässige Indielabel wird am 24. August mit "Performance" das siebte Album der Band aus Austin, Texas veröffentlichen.

Darauf gibt es neun Songs in einer guten halben Stunde, die mal wieder äußerst clever und fingerfertig Americana, Garage Rock, Glam, Psych, Funk, Soul, Southern Rock und Prog miteinadner verknüpfen wie nur White Denim es können. Federleicht und verspielt, aber nie verkopft.

Vor zwei Jahren war das bisher letzte Album "Stiff" nach zwei Umbesetzungen so eine Art Comeback. Die Gründungsmitglieder Sänger/Gitarrist James Petralli und Bassist Steve Terebecki haben für "Performance" nun alles im eigenen Studio in ihrer Heimatstadt Austin aufgenommen.

Bevor die Band dann im November endlich wieder auf Tour kommt und auch auf dem Rolling Stone Weekender spielt, gibt es mit dem glamrockigen Album-Opener "Magazin" (inklusive Saxofon!) einen ersten Appetizer.

Stream: White Denim - "Magazin"

Live: White Denim

09.11. Weißenhäuser Strand - Rolling Stone Weekender

13.11. Berlin - Kantine am Berghain

14.11. München - Milla

15.11. Köln - Artheater

16.11. Rust - Europa Park