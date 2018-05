VISIONS Premiere: Big Kizz zeigen exklusives Video zu neuer Single "Long Distance Call"

Big Kizz, die Band um Ex-Graveyard-Schlagzeuger Axel Sjöberg, hat einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Debütalbum gegeben. VISIONS zeigt exklusiv eine von mehreren Videovarianten der bluesigen Single "Long Distance Call".

"There goes my heart again/ I thougt it was mine/ There goes my simple life/ I kissed it goodbye" singt Big Kizz-Frontmann Pontus Westman mit tiefer Reibeisenstimme über einer sanft vorwärts drängenden Bluesgitarre. Das zugehörige Video zeigt das im Titel genannte Ferngespräch zwischen zwei einst eng miteinander verbundenen Frauen. Die rührend tiefschürfenden Textzeilen des Songs spiegeln sich, als Dialog geführt, in den Gesichtern der beiden Protagonistinnen wider und erwecken so die ganze Geschichte zwischen den Songzeilen zum Leben. Eine andere Video-Variante, die beim Magazin The Obelisk seine Premiere feierte, findet ihr unten ebenfalls.

"Long Distance Call" ist zwar der ruhigste Song des elf Titel umfassenden Debütalbums "Music Is Magic", hält in Sachen Intensität jedoch locker mit den übrigen zehn Mid- bis Up-Tempo-Tracks mit. Diese stecken voll schwungvollem Rock'n'Roll und dreckigem Garage Rock und arbeiten auf verspielte Art mit Einflüssen von The Hellacopters bis hin zu The Velvet Underground.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die schwedische Band, bestehend aus dem ehemaligen Graveyard-Schlagzeuger Axel Sjöberg, Johannes Cronquist und Westman, dem Gitarristen des Garage-Rock-Duos Lady Banana, eine erste EP veröffentlicht. Unterstützt wurde sie dabei von John Hoyles, Gitarrist der schwedischen Hardrocker Spiders und Ex-Witchcraft-Mitglied. Am 18. Mai erscheint das Debüt "Music Is Magic" via Tee Pee.

Video: Big Kizz - "Long Distance Call"

Video: Big Kizz - "Long Distance Call" (Alternative Version)

(via The Obelisk)

Cover & Tracklist: Big Kizz - "Music Is Magic"

01. "Music Is Magic"

02. "I Want My Girl"

03. "Gave Up Tears Ago"

04. "Baby Boy"

05. "Lose My Love"

06. "Long Distance Call"

07. "High"

08. "Rebel Girl"

09. "I Hate R 'n' R"

10. "Eye On You"

11. "Legalt"