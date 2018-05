Soulfly kündigen Mini-Clubtour durch Deutschland an

Die Arbeiten an einem neuen Album sind offenbar abgeschlossen, sodass Soulfly wieder Zeit für die Bühne haben: Im Juni kommt die Metal-Band um Max Cavalera für drei Clubshows nach Deutschland.

Ein brachiales Death- und Thrash-Metal-Unwetter war das zehnte Studioalbum "Archangel" gewesen, überhaupt hatten Soulfly ihren Sound mit den Jahren vom Tribal-MEtal stärker zu extremen Spielarten entwickelt. Ob die Band diesen Weg mit der noch unbetitelten und gemeinsam mit Produzent Josh Wilbour entstandenen neuen Platte weitergeht, wird sich bald zeigen.

Noch vor Veröffentlichung der elften Platte kommt die Band um Ex-Sepultura-Anführer Max Cavalera diesen Sommer im Anschluss an ihre laufende US-Tour für jeweils eine Clubshow im Juni nach Rostock, Aachen und Essen. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Vielleicht werden dann auch schon neue Songs auf der Setlist zu finden sein. Im Februar hatte Cavaleras Frau Gloria Updates aus dem Studio gepostet. Zuletzt hatten die Veranstalter des Dynamo-Open-Air Soulfly als Teil ihrer Live-Release-Serie genannt. So wird ein Konzert von 1998 Teil der Reihe sein. Auch in diesem Jahr spielen Soulfly auf einige Festivals, unter anderem das With Full Force.

Live: Soulfly

14.-16.06. Ferropolis - With Full Force

19.06. Rostock - M.A.U. Club

24.06. Aachen - Musikbunker

25.06. Essen - Turock