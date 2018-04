Cancer Bats verraten in VISIONS 302 den Grund für ihre Album-Überraschung

Es war ein ungewöhnlicher Move: Am vergangenen Freitag hatten Cancer Bats ohne jegliche Vorankündigung die neue Platte "The Spark That Moves" veröffentlicht. Superstars wie Beyoncé machen das öfter, im Rock ist das noch unüblich - doch die Hardcore-Band will nicht in den ewig gleichen Strukturen ersticken.

"Vor ein paar Tagen haben Graveyard einen neuen Song rausgebracht", erzählt Cancer Bats-Frontmann Liam Cormier im Gespräch mit VISIONS-Autor Sebastian Berlich, "und ich dachte: 'Großartig, ich will das ganze Album haben.' Wer weiß, wo ich in drei Monaten sein werde, vielleicht habe ich das Album da schon vergessen."

Cormier will die Aufmerksamkeit der Menschen deshalb anders auf seine Band lenken: Indem er ihnen ins Gesicht schlägt - metaphorisch, natürlich. Der Punch war gewaltig: "The Spark That Moves" wurde vor einer Woche nicht nur schlagartig überall verfügbar gemacht, die Band streute auf verschiedenen Internetportalen gleich zehn Musikvideos - und einen elften animierten Clip eine Woche später.

