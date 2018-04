VISIONS empfiehlt: The Hirsch Effekt kommen auf Jubiläumstour

The Hirsch Effekt feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bandbestehen. Zu diesem besonderen Anlass kommen die Hannoveraner im Herbst auf große Tour - VISIONS präsentiert.

Nach zehn Jahren Existenz und vier Monster-Epen in Albumlänge ziehen The Hirsch Effekt Bilanz. Das Mathcore-Trio aus Hannover kündigte dazu vor wenigen Wochen ein Buch an, an dem Gitarrist Nils Wittrock gerade schreibt. In einem Video las er einen Ausschnitt aus dem vierten Kapitel, das die Formierung der Gruppe behandelt - genauer genommen den Einstieg von Bassist Ilja Lappin. Das Ziel ihrer Crowdfunding-Kampagne für die Veröffentlichung des Buches haben die Hannoveraner fast erreicht.

Das soll jedoch nicht die einzige Feier bleiben: Im Herbst ziehen The Hirsch Effekt erneut auf einer großen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets bekommt ihr ab sofort bei Eventim.

Ihr aktuelles Album heißt "Eskapist" und war im August erschienen. Zuletzt zeigte die Band ein Video zum darauf enthaltenen Song "Berceus".

Facebook-Post: The Hirsch Effekt kündigen Jubiläumstour an

VISIONS empfiehlt:

The Hirsch Effekt

07.09. Köln - Gebäude 9

08.09. Mainz - Schon Schön

14.09. Hannover - Indiego Glocksee

15.09. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

20.09. Berlin - Nuke

21.09. Dresden - Scheune

28.09. Jena - F-Haus

29.09. Leipzig - Felsenkeller

25.10. Nürnberg - Z-Bau

26.10. Würzburg - Zauberberg

27.10. Linz - Stadtwerkstatt

29.10. München - Backstage

30.10. Augsburg - Soho Stage

01.11. Bern - Rössli Bar

02.11. Basel - Sommercasino

07.12. Emden - Jugendzentrum Alte Post

08.12. Hamburg - Indra

Live: The Hirsch Effekt

22.09. Hamburg - Hamburg Metal Dayz

03.11. Lindenholzhausen - Huhn aufs Eis Festival