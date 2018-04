Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr dringend auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Penelope Isles, Odd Palace und Antagonize.

Penelope Isles

Heimatstadt: Brighton

Genre: Indierock, Dreampop, Jangle Pop

Für Fans von: Real Estate, Palm, Hazel English

Mit schüchternem DIY-LoFi-Charme schmusen Penelope Isles auf "Comfortably Swell" mit leichtfüßigem Jangle Pop und beschwipstem Psychedelic. Drei Jahre ist ihre Debüt-EP jedoch schon alt, seitdem hat die Band aus Brighton einige neue Singles veröffentlicht, die diesen Weg in noch verträumtere, teilweise intensivere Gefilde weitergehen. In "Gnarbone" zum Beispiel geht es das Quartett mit treibendem Beat an, über den sie die Gitarren kraftvoll klirren lassen, "Round" dagegen wabert melodiös vor sich hin, einige dissonante Einwürfe verleihen dem Track scharfe Kanten. Am meisten schmeichelt der mehrstimmige und doch ganz zurückhaltende Gesang, den sich die Mitglieder stets teilen. Vor Kurzem spielten sie mehrere Konzerte mit den Kölner Mathrockern Lingua Nada, wo sie verrieten, dass Anfang 2019 endlich ihr Debütalbum erscheinen werde.



Stream: Penelope Isles - "Gnarbone"

Stream: Penelope Isles - "Round"

Album-Stream: Penelope Isles - "Comfortably Swell" (EP)

Comfortably Swell by Penelope Isles

Odd Palace

Heimatland: Dänemark

Genre: Progressive

Für Fans von: Protest The Hero, Coheed And Cambria, Tesseract

Es donnert, es groovt, es ist erstaunlich melodiös: Die Dänen Odd Palace nehmen die vertrackten rhythmischen Arrangements von verkopften Djent-Bands wie Animals As Leaders, flechten zwischen den anspruchsvoll durchkomponierten Strophen sehr eingängige Hooklines ein und überlassen es ihrem Frontmann, das Konstrukt mit dramatischem und durchdringendem Clean-Gesang zusammenzuhalten. All das demonstrieren sie gerade in ihrer neuen Single "Chemical Solution". Sie gehört zum Debütalbum "Things To Place On The Moon", das am 1. Juni erscheint.



Video: Odd Palace - "Chemical Solution"

Antagonize

Heimatstadt: Boston

Genre: Hardcore

Für Fans von: Shai Hulud, Modern Life Is War, Snapcase

Der Hardcore hat kaum schmerzlichere Abschiede gesehen als den emotionalen Schwanengesang von Bane. Deren Frontmann Aaron Bedard ist nun aber zurück: Der Sänger mit der markanten Brüllstimme führt mit Antagonize eine neue Band in Boston an, die wegen ihm natürlich sehr nach dem aufgelösten Vorgänger klingt, aber doch deutlich grobschlächtiger agiert als es Bane auf ihrem letzten Album "Don't Wait Up" taten. East-Coast-Hardcore-Puristen dürfen sich Antagonizes erste digitale Demo gleich auf Kassette überspielen. Damit haben sie fleißig vorgelegt: Erst im Juni gibt die Band in der Heimat ihr Live-Debüt.



Album-Stream: Antagonize - "Demo 2018"