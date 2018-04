Cancer Bats: Alle Musikvideos zum neuen Album "The Spark That Moves" im Überblick

Cancer Bats haben am vergangenen Freitag ganz ohne Vorwarnung ihr neues Album "The Spark That Moves" veröffentlicht - ein Hardcore-Walzer sondergleichen. Zu jedem Song zeigte die Band ein Musikvideo. Hier findet ihr sie alle auf einer Seite.

Die Kanadier überließen im Vorfeld verschiedenen Online-Musikportalen die Premiere eines ihrer Musikvideos. Bei VISIONS konntet ihr am Freitag exklusiv den Clip zum Track "Bed Of Nails" sehen - ein intensives, actionreiches Performance-Video in vor lauter Hitze verwaschener Optik.

Für die restlichen Videos haben sich Cancer Bats natürlich nicht minder Mühe gegeben - und wenn die eigenen Kapazitäten ausgelastet waren, gaben sie die Produktion einfach anderen in die Hand. Wie im Clip zu "Brightest Day", dessen Konzept und Umsetzung sie einfach einem Jugendzentrum überlassen hatten. Seht euch die einzelnen Musikvideos hier in Tracklist-Reihenfolge versammelt an. Mit Ausnahme des Album-Openers "Gatekeeper", der offenbar ausgelassen wurde.

"The Spark That Moves" war am 20. April erschienen. Warum sich Cancer Bats für diese unübliche Überraschungs-Taktik entschieden haben, lest ihr in unserer Story zur Band in VISIONS 302 - ab Mittwoch am Kiosk.

Video: Cancer Bats - "Brightest Day"

Video: Cancer Bats - "We Run Free"

Video: Cancer Bats - "Space And Time"

Video: Cancer Bats - "Bed Of Nails"

Video: Cancer Bats - "Headwound"

Video: Cancer Bats - "Fear Will Kill Us All"

Video: Cancer Bats - "Rattlesnake"

Video: Cancer Bats - "Can't Sleep"

Video: Cancer Bats - "Heads Will Roll"

Video: Cancer Bats - "Winterpeg"