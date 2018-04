VISIONS Premiere: Cancer Bats zeigen Video zu "Bed Of Nails", veröffentlichen neues Album

Foto: Screenshot Youtube

Überraschung gelungen: Die Hardcore-Band Cancer Bats zeigt bei VISIONS nicht nur das Video zum neuen Song "Bed Of Nails", sondern hat auch wie aus dem Nichts ihr sechstes Studioalbum "The Spark That Moves" veröffentlicht, dass euch mit ordentlich Druck und breitem Grinsen direkt ins Wochenende schieben dürfte.

Und plötzlich ist es da, das sechste Studioalbum der Cancer Bats: Elf Songs stark, voll mit rotzigem Hardcore, Southern Rock und Stoner Metal zerrt und schiebt "The Spark That Moves" vorwärts und rückwärts zugleich.

Wie das genau klingt, zeigt der Song "Bed Of Nails", der sich in der Mitte der neuen Platte wiederfindet. "Never gonna quit, never quit, never gonna quit", rotzt Sänger Liam Cormier zu Beginn des Songs ins Mikro - und schon scheint es wieder 2006 zu sein, als fast genauso überraschend das Debütalbum "Birthing The Giant" seine Schneisen schlug. Aber die Kanadier haben sich auch weiterentwickelt, wie die mit Klargesang versehenen, jedoch nicht weniger intensiven Strophen zeigen. Schon im Refrain wird Cormier wieder zur Furie, während rasender Bass zu einem körnigen Gitarrenriff in die Höhe schnellt.

Zum melodischen Klargesang im Song erklärt Cormier: "Wahrscheinlich ist das einer der melodischsten Songs die wir gesanglich gesehen je auf einem Album hatten. Während die Musik druckvoll und roh bleibt, sind die Texte introspektiver und behandeln Themen wie Akzeptanz und Verständnis, wozu Schreien nicht passen würde. Statements wie 'Before I Die I'll Live Forever' sollten dagegen aus voller Lunge geschrieen werden."

Das zugehörige Video lebt ganz vom entstandenen Überraschungsmoment: Ästhetisch verrauschte Bilder lassen kurz zweifeln, ob es sich nun um ein aktuelles oder doch ein aus der Zeit gefallenes 90er-Jahre-Performance-Video handelt. Aufgebrochen wird dieser Stil durch harte Schnitte und Überlagerungen, die sich dem Soundtempo anpassen.

"The Spark That Moves" ist heute ohne Vorankündigung erschienen und der Nachfolger des 2015 veröffentlichten "Searching For Zero". Neben dem Überraschungsrelease haben Cancer Bats heute noch einen weiteren Clou parat: Neben VISIONS werden zehn weitere Musikportale im Laufe des Tages je einen Song des Albums inklusive Video präsentieren.

Anfang Mai spielt die Band ein exklusives Deutschlandkonzert in Köln im Rahmen ihrer "Hail Destroyer"-Jubiläumstour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Cancer Bats - "Bed Of Nails"

Cover & Tracklist: Cancer Bats - "The Spark That Moves"

01. "Gatekeeper"

02. "Brightest Day"

03. "We Run Free"

04. "Space and Time"

05. "Bed of Nails"

06. "Headwind"

07. "Fear Will Kill Us All"

08. "Rattlesnake"

09. "Can’t Sleep"

10. "Heads Will Roll"

11. "Winterpeg"

Album-Stream: Cancer Bats - "The Spark That Moves"

Live: Cancer Bats

03.05. Köln - Jungle Club