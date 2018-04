La Dispute kommen auf Tour

La Dispute haben eine Europa-Tour angekündigt. In allzu weiter Ferne dürfte also auch die Veröffentlichung eines neuen Albums nicht mehr liegen.

Dass sich ein Nachfolger zum Konzeptalbum "Rooms Of The House" von 2014 in Arbeit befindet, hatte die Post-Hardcore-Band schon Ende November verkündet, als sie sich mit einem Video aus dem Studio an ihre Fans wandte. Weitere Informationen dazu gab es noch nicht, der bislang letzte neue Song der Band heißt "Thirteen" und war als Teil ihrer Spoken-Word-Serie "Hear, Hear" erschienen.

Ein erstes neues Lebenszeichen geben La Dispute nun mit der Ankündigung einer Europa-Tour von sich, die die Musiker aus Michigan im August auch nach Europa führt. Neues Material dafür sollten sie inzwischen parat haben, vielleicht gibt es bis dahin bereits erste Songs zu hören. Ansonsten darf man die auf der Bühne erwarten - in Deutschland in den Städten Hamburg, Berlin und Köln. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 20. April um 10 Uhr bei Eventim.

Facebook-Post: La Dispute kündigen Europa-Tour an

Live: La Dispute

19.08. Köln - Luxor

20.08. Hamburg - Sommer in Altona

21.08. Berlin - Bi Nuu