VISIONS Premiere: Not Scientists streamen neues Album "Golden Staples"

Die französische Pop- und Post-Punk-Band Not Scientists veröffentlicht morgen ihr neues Album "Golden Staples". Bei VISIONS hört ihr es ab jetzt im Stream.

Schon der Opener "Just About Ready To Beg" hat Sommerhit-Potenzial: Mit verspielten Melodien auf der Gitarre steigern sich Not Scientists langsam in den Refrain hinein, der mit vielen Oh-ohs zum Mitsingen einlädt. Ohne auf die Verzerrerpedale zu treten erinnern die Franzosen mit ihrem fröhlichen Sound und den sprunghaften Basslines an den Pop-Punk von Blink-182, die Gitarrenarbeit fällt aber viel verschachtelter und abwechslungsreicher aus als bei den Cali-Punks.

Damit allein definieren Not Scientists noch nicht ihren Sound, mit Tracks wie "Perfect World" und "Submarine" erinnern sie viel mehr an die gleichzeitig aufstrebenden Post-Punk-Newcomer Moaning und deren musikalische Paten Eagulls und Preoccupations. In "Paper Crown" treffen sie damit wieder auf die sonnigen, unbeschwerten Pop-Punk-Vibes des Openers.

Das Album "Golden Staples" erscheint morgen bei Rookie. Mit dem Release geht die Band aus Lyon auf ausgedehnte Tour, die sie auch nach Deutschland und in die Schweiz führt. Im Mai bestreiten sie einige Termine zusammen mit Astpai.

Album-Stream: Not Scientists - "Golden Staples"

Live: Not Scientists

25.04. Aachen - Wild Rover

26.04. Osnabrück - Bastard Club

27.04. Berlin - Schokoladen

28.04. Zwickau - Straszenkonzert für Alle

29.04. Braunschweig - B58

30.04. Bonn - Kult 41

02.05. Düsseldorf - The Tube Club

03.05. Kusel - Schalander

04.05. Rastatt - Art Canrobert

25.05. Genf - Le Bouffon de la Taverne *

26.05. Bern - Planetspade *

20.07. Lax - Gommer Open Air

27.07. Bole - ParaBole Festival

* mit Astpai