Sparta streamen neuen Song "Cat Scream", gehen auf US-Tour

Die Post-Hardcore-Band Sparta hat mit "Cat Scream" überraschend einen neuen Song am Start - und wird im Sommer in den USA auf Tour gehen.

Mitte November 2017 hatten Sparta ihre Fans überrascht, als sie plötzlich mit dem Song "Graveyard Luck" nach über zehn Jahren Pause zurückkehrten. Mit "Cat Scream" hat die Band um Ex-At The Drive-In-Mitglied Jim Ward einen weiteren neuen Song im Angebot, der mit nicht mal zwei Minuten sogar noch kürzer als der erste ist. Repetitiv singt Ward darin: "I come from a land of liars".

Ab dem 10. Mai werden Sparta dann auf ausgedehnte US-Tour in drei Etappen gehen, die sie bis in den Juli und August auf der Straße hält.

Stream: Sparta - "Cat Scream"