VISIONS empfiehlt: Erik Cohen setzt Tour zum neuen Album fort

Erst vorgestern hatte Erik Cohen das letzte Konzert seiner Tour zu "III" gespielt. Schon im Oktober geht es in den Städten weiter, die der Musiker bei der vergangenen Tournee ausgelassen hat.

Daniel Geiger ist ein Mann der vielen Gesichter: Seit 1997 kennt man ihn unter dem Pseudonym Jack Letten als ungehobelten Frontmann der Kieler Hardcore-Band Smoke Blow, seit 2011 macht er in der Rolle des Erik Cohen auch solo Musik. Im Januar hatte er mit "III" sein drittes Album veröffentlicht, das er bei seiner Tour im Frühjahr auf die Bühne brachte.

Das erste Etappenziel erreichte er bei seinem Konzert in der Heimatstadt Kiel am vergangenen Samstag. Nach einem Auftritt beim Stockrock in Hagen, dem Stöfenpark Rock und dem Metal-Großereignis Wacken startet Cohen seine zweite Deutschland-Rundreise, die ihn von Ende Oktober bis Anfang Dezember durch die Clubs führt. Der Kartenvorverkauf beginnt am morgigen Dienstag um 10 Uhr bei Eventim.

Zuletzt widmete Cohen seinem Fußballverein Holstein Kiel sein Video zum Song "Englische Wochen".

VISIONS empfiehlt:

Erik Cohen

25.10. Osnabrück - Kleine Freiheit

26.10. Leipzig - Naumann's

27.10. Nürnberg - Z-Bau

02.11. Dortmund - FZW

03.11. Köln - Gebäude 9

01.12. Flensburg - Volksbad

Live: Erik Cohen

27.04. Hagen - Stockrock

16.06. Marne - Stöfenpark Rock

04.08. Wacken - Wacken Open Air