VISIONS empfiehlt: John Garcia (Ex-Kyuss) kommt auf Tour

Die Stimme des Stoner- oder Wüsten-Rock John Garcia ist im Oktober in acht deutschen Clubs zu sehen. Begleitet wird er von der Band Of Gold.

John Garcia hat eine neue Band um sich geschart: The Band Of Gold. Mit der schreibt der einstige Frontmann von Kyuss, Slo Burn, Unida, Hermano und Vista Chino momentan Songs. Mit etwas Glück gibt es auf der Tour im Oktober dann Songs aus dem vollen Repertoire.

Zu dem gehören auch Garcias zwei Soloalben "John Garcia" von 2014 und "The Coyote Who Spoke In Tongues" von 2017 - seine bisher letzte Veröffentlichung.

Supportet werden Garcia und seine neue Band bei den acht Clubshows von der kanadischen Riff-Rock-Metal-Band Dead Quiet um den ehemaligen Barn Burner-Frontmann Kevin Keegan.

Karten gibt es ab sofort über Eventim.

VISIONS empfiehlt:

John Garcia & The Band Of Gold + Dead Quiet

10.10. Jena - F-Haus

13.10. Essen - Turock

14.10. München - Backstage

15.10. Nürnberg - Hirsch

17.10. Aschaffenburg - Colos-Saal

18.10. Köln - Helios 37

20.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

28.10. Berlin - SO36