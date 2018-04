The Get Up Kids kündigen neue EP an, streamen Song "Maybe"

Foto: Dalton Paley

Die Emo-Helden sind zurück: The Get Up Kids haben den neuen Song "Maybe" veröffentlicht. Ihrem bislang letzten Release von 2011 folgt im Juni die EP "Kicker".

Die hatten The Get Up Kids vorgestern bereits angeteasert: In einem Clip war die Band beim Kickern zu sehen, außerdem gaben sie bekannt, einen Plattenvertrag bei Polyvinyl unterschrieben zu haben.

Der erste Song "Maybe" wird Fans ihres Meisterwerkes "Something To Write Home About" das Herz erwärmen: Die Band bewegt sich zurück zum kratzigen, hymnischen Emorock, den sie um die Jahrtausendwende selbst maßgeblich mitgeprägt hatte, und versprüht dabei eine jugendliche Leichtigkeit. Auf dem bislang letzten Album "There Are Rules" entfernten sie sich davon relativ weit und erkundeten poppigere Gefilde, teilweise sogar mit elektronischen Anleihen.

Nostalgie habe einen wichtigen Einfluss auf die kommende EP gehabt, erklärt Gitarrist Jim Suptic: "Man schaut immer mit der rosa­roten Brille in die Vergangenheit und dann erinnere ich mich wieder daran, dass wir als Band oft ins Schwanken gekommen sind und wir zum Beispiel unsere private CD-­Sammlung verkaufen mussten, um die Miete rechtzeitig zu zahlen, und das hat damals wirklich extrem genervt. Doch letztendlich war es eine unglaublich tolle Zeit, in der wir unendlich viel Spaß hatten. Es gab damals einfach keinen Druck oder so." Die Kicker-Idee geht auf die gemeinsame Tischfußball-Leidenschaft zurück, die die Band auf einer gemeinsamen Europa-Tour entwickelte und im Proberaum weiter auslebte.

"Kicker" erscheint am 8. Juni bei Polyvinyl, in Europa kommt die EP über Big Scary Monsters. 2015 hatten The Get Up Kids eine exklusive Clubshow in Köln gespielt, seitdem war ihr Frontmann Matt Pryor primär solo unterwegs und hatte zuletzt Anfang 2017 sein aktuelles Album "Memento Mori" veröffentlicht.

Lyric-Video: The Get Up Kids - "Maybe"

Cover & Tracklist: The Get Up Kids - "Kicker" (EP)

01. "Maybe"

02. "Better This Way"

03. "I'm Sorry"

04. "My Own Reflection"