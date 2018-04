VISIONS Premiere: Caffeine streamen sludgigen Song "Seized Asylum"

Das Hannoveraner Sludge/Post-Metal-Trio Caffeine wird am 11. Mai das Album "Serac" veröffentlichen. Mit "Seized Asylum" gibt es bei uns exklusiv den ersten Track zu hören.

Einen feisten, räudigen Bastard aus Sludge, Doom und Post-Metal fabrizieren Caffeine - ein Trio aus Ex-Mitgliedern von Bands wie Perth Express, Glasses, Problem Is You und The Pyre.

Am 11. Mai werden Caffeine ihr Debütalbum "Serac" über das Münsteraner Label This Charming Man (via Cargo) veröffentlichen. Darauf sind acht Songs, die Fans der Doomriders, Red Fang, Earth Ship oder Bison erfreuen dürften.

Die Band sagt über das Album: "Auch wenn sich das bei Caffeine musikalisch in einem etwas anderen Rahmen als in unseren vorangegangen Bands abspielt, bleibt die Platte inhaltlich völlig punkaffin: Es geht maßgeblich um Unzufriedenheiten, die wir mit uns rumschleppen. Allerdings war es beim Schreiben der Songs und Lyrics auch der Versuch, die Sachen etwas subtiler oder kryptischer anzugehen. 'Seized Asylum' fällt da nicht raus.“

Hier gibt es den Song nun im exklusiven Stream.

Stream: Caffeine - "Seized Asylum"