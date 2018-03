The Gaslight Anthem: Gewinnt Tickets für ausverkaufte Show!

Am 28. und 29. Juli spielen die Heartland-Punkrocker The Gaslight Anthem anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihrer Platte "The '59 Sound" zwei Konzerte in Köln. Bei VISIONS habt ihr die Chance, 2x2 Tickets für das bereits ausverkaufte erste Konzert zu gewinnen.

Mit "The '59 Sound" gelang dem US-Quartett dank einer Mischung aus krachigem Punkrock und der Working-Class-Attitüde von Bruce Springsteen im Jahr 2008 der Durchbruch. Das Album versammelt zwölf Songs, die vor Eingängigkeit strotzen und dennoch einen urwüchsigen Charme transportieren. Im Zentrum steht die Reibeisenstimme von Frontmann Brian Fallon, die zwischen rau und melancholisch pendelt. Diesen Sound hatte die Band mit den folgenden drei Alben "American Slang", "Handwritten" und "Get Hurt" weiter ausformuliert und geglättet. In seiner ungekämmten Leidenschaft aber bleibt "The '59 Sound" die Referenz für die Band.

Ihre 2015 selbst auferlegte Bandpause werden sie im Sommer unterbrechen, um mit ihren Fans gemeinsam zu feiern und den Geist von 2008 wieder aufleben zu lassen - das ganze Album soll bei den Konzerten auf die Bühne kommen. Aufgrund der hohen Nachfrage waren die Karten für die Show am 28. Juni im Kölner Palladium rasend schnell vergriffen, sodass The Gaslight Anthem einen Tag später ein Zusatzkonzert spielen.

VISIONS bietet euch aber die Chance, für den ausverkauften Termin doch noch Karten zu ergattern. Wir verlosen 2x2 Tickets für den 28. Juli, ihr könnt in unserer Verlosungsrubrik teilnehmen.

Wer mit Karten für das Konzert am 29. Juli zufrieden ist, bekommt diese ganz regulär bei Eventim.

Brian Fallon hatte zuletzt auch sein zweites Soloalbum "Sleepwalkers" veröffentlicht, mit dem er im Sommer einige Konzerte in Deutschland spielen wird.

VISIONS empfiehlt:

The Gaslight Anthem

28.07. Köln - Palladium | ausverkauft

29.07. Köln - Palladium