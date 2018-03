VISIONS Premiere: Hiraki stellen Video zu "The Idealist" vor.

Die Hardcore-Band Hiraki aus Dänemark hat zu ihrem Song "The Idealist" ein charmantes Video mit VHS-Optik und allerhand Reminiszenzen an die B- und Exploitation-Film-Kultur gebastelt. Bei uns stellt sie es vor.

Hiraki sind ein Trio aus dem dänischen Aarhus. Die Band hat im Mai 2017 ihr Debüt-Minialbum "Modern Genes" veröffentlicht. Hinter dem futuristisch-technoid anmutenden Cover verbirgt sich dystopischer und politischer (Post-)Hardcore mit sattem Noise-Einschlag.

Tatsächlich gibt es das Sieben-Song-Debüt der Band zum Gratis-Download via Bandcamp.

Zum eröffnenden Song "The Idealist" hat Sänger und Noise-Verantwortlicher Jon Gotlev im DIY-Stil ein Video zusammengeschnippelt, das eine Liebesbekundung an die Direct-to-video-Kultur ist. Zwischen Filmszenen aus Slasher-, Horror-, Action- und sonstigen Schlock-Filmen, gibt es immer wieder Close-ups von selbstenworfenen VHS-Covern im 80s-Stil. Das hat viel Charme und ist stilvoll arrangiert, ein toller Beitrag zum, von etwa "Stranger Things" befeuerten Revival-Hype.

"Das Video ist eine Hommage an die beliebte VHS und deren großartige Cover- und Titel-Designs aus der Ära", sagte Gotlev. "All dieser wunderschöne bis verstörende Kram. 'The Idealist' porträtiert den Kampf, von Furcht geleitet zu werden, obwohl man sich selbst als aufgeschlossenen Menschen sehen würde."

Hiraki arbeiten momentan an neuer Musik zu einem noch nicht näher terminierten Nachfolger für "Modern Genes".

Video: Hiraki - "The Idealist"