VISIONS-Premiere: Doom-Metal-Band Chrch veröffentlicht epischen Song "Portals"

Chrch haben ihrem zweiten Album den atemberaubenden 16-Minüter "Portals" voraus geschickt. Darin verquirlen sie dröhnende Gitarren mit klar hallendem Gesang zu einem hypnotischen Sog aus Doom- und Sludge-Metal.

Wie eine angenehm schwere Decke legen sich die massiven Gitarrenriffs von "Portals" über die Ohren, bevor die zarte, klare Stimme von Chrch-Sängerin Eva einsetzt. Während die hypnotisch schleppenden Sounds der Doom-Metal-Band aus Sacramento, Kalifornien ihre volle Wirkung entfalten, übernehmen im hinteren Drittel des epischen Soundgebildes zunehmend mehrstimmige Gitarren, die sich immer mächtiger anschwellend in die Höhe schrauben und hypnotisch in ihren Bann ziehen.

Zur Thematik des bevorstehenden neuen Albums selbst erklärt Frontfrau Eva: "Ich wollte, dass das Album als Brücke dient. Als Brücke zwischen dem tieferen und dem höheren Bewusstsein, zwischen unseren niedrigsten natürlichen Instinkten und unseren höchsten Potenzialen. Es gibt diesen Aspekt der Akzeptanz in all dem." Scheitern und negative Erfahrungen sollen dabei ebenso wertgeschätzzt werden, wie gute Erlebnisse: "All das ist Teil des Menschen und all das sollte gefeiert werden. Manchmal mutet diese Wertschätzung wie komplette Zerstörung an, doch auch die birgt Erfahrung für den Menschen."

"Portals" ist dabei der erste Vorgeschmack des zweiten Albums "Light Will Consume Us All", das am 11. Mai auf Neurot, dem Label der Post-Metal-Band Neurosis erscheint. Im Mai spielt die Band einige Shows in Deutschland und der Schweiz.

Stream: Chrch - "Portals"

Live: Chrch

12.05. Köln - Halle am Rhein

15.05. Genf - L'Usine

16.05. Stuttgart - Juha West