Die Nerven streamen zweite Vorabsingle "Niemals"

Foto: Christian Bendel

Mit "Niemals" veröffentlicht die Noiserock-Band Die Nerven bereits den zweiten Vorboten ihres kommenden Albums "Fake" und gibt sich darin nachdenklicher, aber nicht weniger druckvoll.

Nach dem ersten Höreindruck "Frei", der mit fiebrigem Schlagzeug und brachialen Gitarren glänzte, folgt nun die zweite Single "Niemals". Zu wabernden, verzerrten Gitarrenakkorden denken Die Nerven laut über all den Druck der Selbstfindung nach und stellen sich die Frage, ob man nicht lieber einfach mal verloren gehen darf. "Nichts gefunden, diese Suche war nur Traum" heißt es etwa zu Beginn der zweiten Strophe, bevor die Band in der das Tempo drosselnden Bridge mit hallender Stimme und verträumt-harmonischen Melodien fragt: "Bist du sicher, dass du träumst?"

"Niemals" ist die zweite Single des am 20. April erscheinenden vierten Studioalbums "Fake", zu dem die Nerven in einem Statement erklären: "Mit Abstand hat uns kein Album so viel abverlangt wie dieses hier und wir können kaum erwarten es auf Euch los zu lassen". So sei es aufgrund des den Musikern alles abverlangenden Entstehungsprozesses gleich mehrere Male fast zur Auflösung der Band gekommen. Mittlerweile steht das Album zum Glück fertig in den Startlöchern.

Rund um den Release-Termin kommen Die Nerven außerdem auf große Deutschlandtour. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Die Nerven - "Niemals"

Live: Die Nerven

19.04. Wiesbaden - Schlachthof

20.04. Leipzig - Conne Island

21.04. Berlin - Festsaal Kreuzberg

22.04. Hamburg - Hafenklang

23.04. Köln - Gebäude 9

27.04. Schorndorf - Club Manufaktur

28.04. München - Strom

29.04. Wien - Fluc