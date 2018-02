VISIONS empfiehlt: Nathan Gray kündigt weitere Solo-Tour an

Zwischen seiner gerade beendeten Ferbruar-Tour und den Sommerkonzerten mit Boysetsfire findet Nathan Gray noch genug Zeit für weitere fünf Konzerte. Im Gepäck hat er dabei sein neues Soloalbum.

Vergangenen Monat erschien mit "Feral Hymns" das bereits dritte Soloalbum von Boysetsfire-Frontmann Nathan Gray. Die Platte ist sein bisher persönlichstes Album. Die Songs stehen für sich, haben Raum zum Atmen oder schwingen sich zu epischen Hymnen auf. Wer die zugehörigen Konzerte im Februar verpasst hat, hat nun die Chance Gray im Mai bei Konzerten in fünf deutschen Städten zu erleben.

Unter dem Tournamen "An Evening With Nathan Gray" wird der Musiker neben dem neuen Solomaterial auch Songs seiner Bands The Casting Out und Boysetsfire in reduzierter Form performen. Begleitet wird er dabei von Gitarrist Ben Christo sowie Cellistin Isabelle Klemt.

Tickets für die einzelnen Shows sind bereits via Eventim erhältlich.

Zuletzt hatten Gray und seine Bandkollegen von Boysetsfire mehrere Konzerte für den Sommer angekündigt.

VISIONS empfiehlt:



22.05. Bremen - Modernes

23.05. Leipzig - UT Connewitz

24.05. Berlin - Heimathafen

25.05. Wiesbaden - Ringkirche

26.05. Iserlohn - Dechenhöhle