VISIONS Premiere: Vizediktator präsentieren Video zu neuem Song "Halleluja"

"Straßen-Pop" nennen Vizediktator ihren zitierfreudigen, lustvollen Sound zwischen Indie- und Punkrock - und demonstrieren im Video zum neuen Song "Halleluja", wo man sich den denken soll: an der Bar, auf verschwitzten Shows. Der Song stammt vom Debütalbum "Kinder der Revolution", das das Berliner Quartett Mitte Februar veröffentlicht.

Vizediktator geht es um die Euphorie des Augenblicks, das machen sie mit "Halleluja" auf allen Ebenen klar: Ästhetische Schwarz-Weiß-Bilder feiern die Energie einer Show und das Gefühl von Innigkeit, das zwischen Freunden und ein paar Schnäpsen im Laufe einer großen Nacht entstehen kann.

Dazu kommt ein Sound, der die glamouröse Lebenslust von Bands wie Wanda in den Indiepunk herübergeholt zu haben scheint: "Halleluja, liebe Sünde, ich bin dein Kind", singt Bassist Benjamin Heps im hymnischen Refrain des Songs, "Wir sind immer noch da/ Wir sind immer noch viele/ Wir sind immer noch da/ Wir sind immer für die Liebe" heißt es kurz darauf. So assoziativ und lustvoll theatralisch wie der Text selbst fällt auch Heps' Kommentar dazu aus: "Wir machen auf alte Schule und schmeißen uns aus dem Bonzenbenz direkt vor die Bühne. Besteigen das Höllenfeuerpferd und rauschen mit der Gang durch die Nacht. Das ist nicht Charlottenburg, aber auch nicht das Ende der Welt. Morgens liegen wir uns in den Armen und schreien der grauen Tristesse unsere Liebe entgegen."

"Halleluja" stammt vom kommenden Vizediktator-Debütalbum "Kinder der Revolution", das am 16. Februar via Sportklub Rotter Damm erscheint und das Fans bereits vorbestellen können. Produziert wurde die Platte von Seeed-Gitarrist Rüdiger "Rübi" Kusserow. Zuvor hatte das Berliner Quartett bereits Anfang 2016 die Debüt-EP "Rausch" veröffentlicht.

Mit dem neuen Album sind Vizediktator auch ab Ende Februar ausführlich in Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Ab April spielen sie dann auch diverse Festivals. Karten für die Clubkonzerte gibt es bei Eventim.

Video: Vizediktator - "Halleluja"

Live: Vizediktator

21.02. Hamburg - Hafenklang

22.02. Kiel - Pumpe

23.02. Düsseldorf - The Tube Club

24.02. Krefeld - Kufa

27.02. Köln - Sonic Ballroom

28.02. Saarbrücken - Mauerpfeiffer

01.03. Freiburg - The Great Räng Teng Teng

02.03. St. Gallen - Grabenhalle

03.03. Karlsruhe - Alte Hackerei

05.03. Reutlingen - Franz K

06.03. München - Backstage

07.03. Nürnberg - Z-Bau

08.03. Mödling - Redbox

09.03. Graz - Explosiv

10.03. Linz - Stadtwerkstatt

13.03. Hannover - Cafe Glocksee

14.03. Leipzig - Naumann's

15.03. Dresden - Ostpol

16.03. Cottbus - Bebel

17.03. Jena - Cafe Wagner

23.03. Berlin - Monarch | ausverkauft

21.04. Unterwaldhausen – Querbeat Festival

10.05. Aukrug – Open Air

02.06. Lüneburg – Lunatic Festival

07.06. Kassel – Waschbär Festival

09.06. Bielefeld – Rock On The Beach

14.07. Neuenkirchen – Open Air