VISIONS berichtet vom Eurosonic Festival 2018

Das Eurosonic/Norderslaag Festival steht vor der Tür: Von heute an bis zum kommenden Samstag finden im niederländischen Groningen zahlreiche Konzerte, Showcases und Panels statt, die Musikfans in die Stadt ziehen. Auch VISIONS ist für euch wieder live vor Ort.

Über 40.000 Menschen haben das Eurosonic/Norderslaag Festival im vergangenen Jahr besucht, und knapp 400 Bands haben in insgesamt 48 verschiedenen Locations performt. Das sind Zahlen, die die Veranstalter mit Stolz präsentieren können. Das Eurosonic ist die Gelegenheit, sich von etablierten Acts in die Venues locken zu lassen und dort aufregende, aufstrebende Nachwuchskünstler zu entdecken.

Das ist auch eines der Hauptanliegen der Veranstalter: Möglichst viele junge Künstler einem internationalen Publikum bekannt machen, das sich aus Fans und Vertretern der Musikindustrie zusammensetzt. Wie jedes Jahr liegt dabei ein Schwerpunkt auf Künstlern eines bestimmten Landes: Im vergangenen Jahr lag dieser auf Acts aus Portugal, dieses Wochenende rücken Künstler aus Dänemark besonders im Fokus.

Um einen Überblick über die Events zu behalten, empfehlen wir euch das offizielle Programm und den Zeitplan des Festivals. Für Android und Apple-Geräte haben die Veranstalter außerdem eine hilfreiche App gebaut.

Unter den zahlreichen Acts befinden sich einige bekannte Namen aus dem VISIONS-Kosmos, darunter das Gospel-meets-Black-Metal-Projekt Zeal & Ardor, die deutschen Indierocker Leoniden, Tim Millionaire Vanhamel mit seiner Kreuzung aus Psych- und Stonerrock, die dänische Post-Punk-Formation Iceage, die Alternative-Rock-Band Paceshifters, die selbst aus den Niederlanden kommen, genau wie das Singer/Songwriter-Duo Rosemary & Garlic. Das komplette Line-up listet das Festival auf der offiziellen Webseite auf.

Für alle die, die es in diesem Jahr nicht selbst zum Eurosonic schaffen, ist die VISIONS-Redaktion vor Ort unterwegs, um euch über unsere Accounts bei Facebook, Twitter und Instagram am Geschehen teilhaben zu lassen. In der Instagram-Galerie unten seht ihr ab Donnerstag unsere Bilder vom Festival.

