Beatsteaks zeigen Video zu "You And Your Memories"

Foto: Screenshot Youtube

Die Beatsteaks haben zu ihrem Song "You And Your Memories" ihr eigenes, kleines Kammerspiel inszeniert. Im Video verteidigen die Bandmitglieder eine magische Gitarre gegen den bösen Gitarristen Bernd Kurtzke und seinen Bodyguard Arnim Teutoburg-Weiß.

In einer rund zehn Meter langen Limousine mit viel zu vielen Rädern fährt Kurtzke in Begleitung von Sänger Teutoburg-Weiß vor dem Gitarrenladen auf, dessen Mitarbeiter von den restlichen Bandmitglieder verkörpert werden. Kurtzke trägt Pelzmantel, langes, blondes Haar und Pilotenbrille - ein großer Rockstar betritt das Geschäft. Gitarrist Peter Baumann versucht ihm das Equipment auszuhändigen, doch der vom niederen Musikpöbel unbeeindruckte Kurtzke hat es auf die magische E-Gitarre abgesehen, die mit "Bitte nicht berühren!"-Hinweis prominent im hinteren Teil des Ladens thront.

Doch so etwas heiliges darf nicht in die Hände von bösen, selbstverliebten Megastars geraten! Baumann besiegt Kurtzke im mystisch aufgeladenen Shredding-Duell (und dem etwas klassischeren Armdrücken im Anschluss), woraufhin dieser wütend zurück in seine Kutsche zurückstürmt. Die Beatsteaks haben sich dafür wirklich witzig kostümiert und spielen mit viel "Wayne's World"-Charme und ausgesprochen überzeugender schauspielerischer Leistung.

"You And Your Memories" stammt vom aktuellen, Mixtape-artigen Album "Yours". Zu dem Song hat All-Sänger Chad Price im Original eine eigene Strophe beigetragen, die ihr nach dem Gitarrensolo hören könnt. Ins Video hat es der US-Musiker leider nicht geschafft, dafür leiht er dem Antagonisten praktisch seine Stimme.

"Yours" war am 1. September erschienen. Daraus hatten die Beatsteaks ein Video zum mit Deichkind entstandenen Song "L auf der Stirn" gezeigt und uns mit dem Clip zu "I Do" begeistert, der zu unseren 20 besten Musikvideos von 2017 gehört.

Im Herbst hatten die Beatsteaks bereits einige Konzerte gespielt, währenddessen veröffentlichte Schlagzeuger Thomas Görtz ein Tourtagebuch in Form regelmäßig erscheinender Solo-Songs.

Ab April führt die Band ihre Tour schon wieder fort. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Video: Beatsteaks - "You And Your Memories"

Live: Beatsteaks

07.04. Bremen - Pier 2

08.04. Bielefeld - Ringlokschuppen

10.04. München - Zenith

11.04. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

13.04. Leipzig - Arena Leipzig

14.04. Dortmund - Westfalenhallen

16.04. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

06.06. Wien - Arena

09.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

25.08. Berlin - Kindl-Bühne Wuhlheide