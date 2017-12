VISIONS Premiere: Farben/Schwarz zeigen Video zu "Darfs ein bisschen fair sein"

Werbung lügt doch nicht! Wenn es so draufsteht, ist es doch sicher auch so drin - daran haben Farben/Schwarz so ihre begründeten Zweifel und verpacken diese in einem außergewöhnlichen Lyric-Video mit einigen bekannten Referenzen. Der Song stammt von ihrer dritten EP "III", die im Januar erscheint.

Bekannte Lebensmittelverpackungen und ihre Logos bilden den Untergrund für den scharfen Text des neuen Farben/Schwarz-Songs "Darfs ein bisschen fair sein". "Glaubst du das alles?", fragen die vier Hamburger, während im zugehörigen Video ein Ufo über einer Bergkette schwebt und die passend dissonanten Post-Hardcore-Gitarren den Song zu wirbelnd bunten Werbebildern weiter voran treiben.

Dass sich der Sound von Farben/Schwarz weiterentwickelt hat und der Ton der Texte schärfer geworden ist, fasst die Band am Besten selbst zusammen: "Und auf einmal klingt alles rissiger, scharfkantiger. Und ganz nah dran. An den eigenen Illusionen, denen sich jeder von uns nur allzu gern hingibt. Wer dabei den erhobenen Zeigefinger spürt, ist selber schuld. Denn wenn Farben/Schwarz den hier erheben, dann vor allem gegen sich selbst."

Die Single ist der erste mitreißende Vorbote der am 19. Januar erscheinenden dritten EP mit dem folgerichtigen Namen "III". Zuvor hatte die Band in den vergangenen beiden Jahren die EPs "I" und "II" veröffentlicht.

Video: Farben/Schwarz - "Darfs ein bisschen fair sein"

Cover & Tracklist: Farben/Schwarz - "III"

01. "Apokalypse Superior"

02. "Das dunkelste Bild"

03. "Darfs ein bisschen fair sein"

04. "Feuer mit Feuer"

05. "Stallgeruch"