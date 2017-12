King Gizzard & The Lizard Wizard stellen zwei neue Songs vor

Es scheint so, als würden sie es doch noch hinbekommen mit ihrem fünften Album in diesem Jahr: Die Psych-Rocker King Gizzard & The Lizard Wizard haben jedenfalls zwei neue Songs ins Netz gestellt.

So richtig haben wir ja nicht mehr dran geglaubt. Immerhin schließt 2017 bald seine Tore - und King Gizzard & The Lizard Wizard sind uns bisher noch das fünfte ihrer fünf angekündigten Alben für dieses Jahr schuldig.

Aber mittlerweile haben wir gelernt, dass man bei den Psych-Rockern aus Melbourne mit allem zu rechnen hat. Das bewiesen sie etwa mit dem Gratis-Download für das vor ziemlich exakt einem Monat erschienene "Polygondwanaland".

Das war nach "Flying Microtonal Banana", "Murder Of The Universe" und "Sketches Of Brunswick East" das bereits vierte Album in diesem Jahr.

An der jazzigen Leichtigkeit von letzterem orientiert sich auch der neue King-Gizzard-Song "Beginners Luck", ein Easy-Listening-Stück über Glückspiel. Das andere neue Stück nennt sich "All Is Known" und geht in die klassische Psychrock-Richtung mit orientalischen Tendenzen, die wir von der Band gewohnt sind. Ob die beiden Stücke nur Überbleibsel aus den verschiedenen Album-Sessions sind, oder ob sie zusammengenommen am Ende tatsächlich das noch fehlende fünfte Album ergeben, das ist bisher noch nicht klar.

Stream: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Beginners Luck"

Stream: King Gizzard & The Lizard Wizard - "All Is Known"