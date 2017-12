Punkrock-Newcomer Gender Roles zeigen Video zu "Plastic"

Die wunderbaren Gender Roles sind in Deutschland bisher noch unbekannt. Mit ihrer neuen Single "Plastic" zwischen Punk- Garage-Rock könnte und sollte sich dieser Umstand nun ins Gegenteil verkehren.

Bilang haben Gender Roles zwar nur die EP "Planet X-Ray" veröffentlicht, die aber war ganz großartig mit ihrem krachigen und mitreißenden Punkrock im Stil der Thermals oder Pup. Gitarrist Tom Bennett, Bassist Jared Tomkins und Schlagzeuger Jordan Lilford haben nun keine zwölf Monate verstreichen lassen, um dem Kleinformat zumindest einen neuen Song folgen zu lassen.

Der nennt sich "Plastic" und schließt nahtlos an die vorigen Singles "Chemicals" und "Skin" an. Wir sehen das Trio auf Tour und bei einem Auftritt auf dem letztjährigen The Fest in Gainesville, Florida.

Hinweisen soll das Video auch darauf, dass Gender Roles vor kurzem bei Big Scary Monsters einen Vertag unterzeichnet haben und sich damit in bester Gesellschaft befinden: Das geschmackssichere UK-Indielabel hat unter anderem die Kamikaze Girls und Jamie Lenman im Katalog. Wenn es für die Band so weitergeht, werdet ihr bei uns noch viel von ihnen hören.

Video: Gender Roles - "Plastic"