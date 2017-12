Open Flair, Taubertal und Rocco del Schlacko bestätigen neue Bands

Die Veranstalter der Festivals Open Flair, Rocco del Schlacko und Taubertal haben neue Bands für alle Veranstaltungen bekanntgegeben. Die Neuankündigungen fallen für alle drei Festivals recht ähnlich aus.

Die Melodic-Death-Metaller In Flames sowie die Folk-Punk-Band Gogol Bordello werden im nächsten Jahr bei allen drei Festivals auftreten. Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi werden ihren ironischen HipHop dagegen bislang nur auf die Bühnen des saarländischen Rocco del Schlacko sowie des bayerischen Taubertal Festivals bringen. Nachdem The Menzingers bereits in der ersten Bandwelle des Taubertals aufgetaucht waren, wurden die US-Punks heute auch für das VISIONS Herzensfestival Open Flair sowie das Rocco del Schlacko bestätigt.

Die Broilers werden zudem nicht nur auf dem Rocco del Schlacko spielen, sondern auch beim Taubertal als Headliner auftreten. Nach seiner Bestätigung für das Open Flair wurde der Schweizer Singer/Songwriter Faber nun auch für das Taubertal Festival angekündigt. Auf beiden Festivals werden zudem die australischen HipHopper Hilltop Hoods auftreten. Die Veranstalter der in Rothenburg ob der Tauber ausgetragenen Open-Air-Veranstaltung konnten zudem The Baboon Show für einen Auftritt in 2018 gewinnen.

Bislang exklusiv auf dem Rocco del Schlacko werden SXTN spielen, während das Open Flair die heutige Bandwelle mit Betontod, Creeper, Gurr, Naked Superhero, Mister Me und Shoshin komplettiert.

Alle drei Festivals finden am zweiten Augustwochenende statt: Das Rocco del Schlacko vom 9. bis 11., das Open Flair vom 8. bis 12. und das Taubertal vom 10. bis 12. August. Für das in Eschwege veranstaltete Open Flair gibt es bis zum 10. Dezember im Webshop des Festivals NochNichtEndPreisTickets für 109 Euro, das Campingticket gibt es für 30 Euro obendrauf. Das Rocco del Schlacko findet auch 2018 in Püttlingen statt, Tickets kosten im Webshop aktuell 98 Euro, das Campingticket gibt es für 18,50 Euro dazu. Für das Taubertal gibt es neben den Wochenendtickets für 129 Euro auch Tagestickets zum Preis von 63 Euro im Webshop.

Video: Open Flair bestätigt zehn neue Bands

Facebook-Post: Rocco del Schlacko kündigt fünf neue Acts an

Facebook-Post: Taubertal Festival bestätigt neue Bands

VISIONS Herzensfestival:

Open Flair Festival

08.-12.08. Eschwege - Innnestadt

VISIONS empfiehlt:

Rocco del Schlacko

09.-11.08. Püttlingen-Köllerbach - Sauwasen

VISIONS empfiehlt:

Taubertal Festival

10.-12.08. Rothenburg ob der Tauber - Eiswiese