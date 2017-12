VISIONS Premiere: Duck Duck Grey Duck zeigen Video zu "Frelon"

Foto: Screenshot Youtube

"Frelon" ist französisch für Hornisse - und der neue Song der Schweizer Band Duck Duck Grey Duck, die Anfang kommenden Jahres ein neues Doppelalbum veröffentlicht.

Am 2. Februar werden Duck Duck Grey Duck ihr zweites Album "Traffic Jam" über Casbah/A Tree In The Field (via Broken Silence) veröffentlichen - eine Doppel-LP mit 25 Songs, irgendwo zwischen Psychedelic, Surf und Retrorock.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Song "Frelon", der an die Soloausflüge von Black Keys-Frontmann Dan Auerbach erinnert.

In dem dazugehörigen Video ersticht eine junge Frau einen Mann auf Torero-Art in der heißen Steppe. Regie führten bei dem Clip Bastien Bron und Laetitia Gauchat alias Das Playground.

Video: Duck Duck Grey Duck - "Frelon"