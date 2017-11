VISIONS Premiere: Kavrila zeigen Video zu "Demolish"

Foto: Screenshot Youtube

Die Hamburger Doom-Punks Kavrila haben im August ein brutales Debütalbum vorgelegt. Zum Track "Demolish" zeigen sie nun ein Musikvideo. Die Moral der Geschichte: Klau einem Fan der Band nicht die Jeansjacke.

Das düstere, schwarz-weiß gehaltene Video folgt einem trunkenen Kavrila-Fan aus seiner versifften Wohnung durch den Stadtpark an den Tresen einer Kneipe. Shot für Shot kippt sich der Protagonist hinter die Binde, bis ihm jemand seine Jacke mit großem Kavrila-Aufnäher vom Barhocker klaut. Nicht mit ihm: Der bärtige Hüne schlägt den Dieb zusammen, sogar nachdem dieser ihm ein langes Messer in den Bauch rammt. Später bricht er am Fluss zusammen, doch zumindest im Gewissen, seine Rockerehre behalten zu haben.

Das hektische Geschehen spielt sich zum kompromisslosen Lärm von "Demolish" ab. Der Track von Kavrilas Debütalbum "Blight" ist eine tief brummende Riffgewalt, die mit verzerrtem Gebrüll und rumpelnden Schlagzeugbeats nach vorne prescht. In den Breakdowns schlagen die Hamburger so mächtig zu, wie der Jeansjacke-tragende Kneipenprügler.

Im Januar und Februar spielen Kavrila drei Shows in Dresden, Leipzig und Kiel. Nächste Woche könnt ihr sie auch im Wuppertaler AZ beim Geballer Fest erleben.

Video: Kavrila - "Demolish"

Live: Kavrila

24.11. Wuppertal - Geballer Fest 20.01. Dresden - Chemiefabrik

16.02. Leipzig - Bandhaus

18.02. Kiel - Alte Meierei