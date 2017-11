Stone Temple Pilots geben neuen Sänger bekannt, streamen neuen Song "Meadow"

Die Stone Temple Pilots haben einen neuen Sänger. Jeffrey Adam Gutt ist dabei aus einem überraschenden Kontext bekannt - und hat mit der Band neue Musik aufgenommen, von der es in Form der Single "Meadow" bereits einen Vorgeschmack zu hören gibt.

Tatsächlich klingt Jeff Gutt dem 2015 verstorbenen Stone Temple Pilots-Sänger Scott Weiland zum Verwechseln ähnlich. Erfahrung hat Gutt bereits in den frühen 2000ern mit der Nu-Metal-Band Drycell gesammelt und ist zuletzt als Kandidat in der Casting-Show "The X-Factor" angetreten, wo sich der alleinerziehende Vater gut schlug und unter anderem Songs von Radiohead, Aerosmith, Queens "Bohemian Rhapsody" und Leonard Cohens "Hallelujah" in der Jeff Buckley-Version vortrug.

Im September 2016 nahm er an der Audition teil und wurde im Mai dieses Jahres von der Band angeheuert. Die vergangenen Monate verbrachte er damit, neue Songs mit Gitarrist Dean DeLeo, Bassist Robert DeLeo und Schlagzeuger Eric Kretz zu schreiben.

Am vergangenen Montag hatten die Stone Temple Pilots einen Probeauftritt, der vom Sender SiriusXM ausgestrahlt wurde. Die Songs "Down", "Coma" und "Piece Of Pie" kann man sich hier anhören oder runterladen.

Am Dienstag spielte die Band dann ihren ersten Auftritt mit Gutt im Troubadour in West Hollywood - vor geladenen Gästen und ohne Mobiltelefone. Auf der Setlist stand auch die neue Single "Meadow", die ihr unten bereits hören könnt.

Auch das siebte Album ist fertig und soll schon bald veröffentlicht werden - es ist das erste seit "Stone Temple Pilots" von 2010 und die erste neue Musik seit der EP "High Rise" von 2013, die die Band mit Linkin Parks Chester Bennington aufgenommen hatte.

Stream: Stone Temple Pilots - "Meadow"

Seltist: Stone Temple Pilots - Live at Troubadour

01. "Down"

02. "Wicked Garden"

03. "Vasoline"

04. "Coma"

05. "Interstate Love Song"

06. "Plush"

07. "Big Empty"

08. "Still Remains"

09. "Meadow"

10. "Kick Out The Jams" (MC5 Cover)

11. "Sex Type Thing"

12. "Tripping’ On A Hole In A Paper Heart"

13. "Piece Of Pie"

