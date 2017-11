Iron Maiden streamen Konzertfilm "The Book Of Souls: Live Chapter"

Zwei Tage vor der Veröffentlichung des zugehörigen Livealbums haben Iron Maiden den Konzertmitschnitt ihrer zwei Jahre andauernden Welttournee online gestellt.

39 Länder auf sechs Kontinenten bereisten Iron Maiden im Rahmen ihrer Weltournee zum aktuellen Album "The Book Of Souls". Nun streamen die NWOBHM-Ikonen den zugehörigen Film, der einen Querschnitt der verschiedenen Konzerte zeigt.

Ziel von Album und Film war laut Bassist Steve Harris die Live-Erfahrung, die Iron Maiden mit ihrer beeindruckenden Live-Show bieten, so umfangreich wie möglich wiederzugeben: "Wir haben ganz schön lang daran gearbeitet, denn ich wollte, dass es so nah wie möglich an der Maiden-Live-Erfahrung ist, und wir damit unsere Fans überall auf der Welt repräsentieren."

Was für ein wichtiger Schritt die Mammut-Tour für Sänger Bruce Dickinson war, erklärt Maiden-Manager Rod Smallwood: "Die Welt-Tour war vor allem für Bruce ein riesiges Unterfangen. Zu Beginn hat er das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gesungen, seit er den Kehlkopfkrebs besiegt hatte. Außerdem hat er die Ed Force One geflogen, die wir letztes Jahr von einer Boeing 757 zu einer 747 aufgerüstet haben, sodass wir weiter und schneller reisen konnten, um all die fantastischen Städte und die Fans überall auf der Welt zu erreichen."

Das 15 Songs umfassende Live-Album "The Book Of Souls: The Live-Chapter" wird am Freitag den 17. November als Deluxe Edition, auf CD, LP und als Download erscheinen. Auch der zugehörige Film wird ab Freitag als digitaler Download-Code erhältlich sein.

Für das kommende Jahr haben Iron Maiden bereits die nächste Tour angekündigt, die die Band für sechs Konzerte auch nach Deutschland und in die Schweiz führen wird.

Video: Iron Maiden - "The Book Of Souls: Live Chapter"

Live: Iron Maiden

09.06. München - Rockavaria

10.06. Hannover - Expo Plaza

13.06. Berlin - Waldbühne

26.06. Geneve - Geneva Arena

30.06. Freiburg - Messegelände

10.07. Zürich - Hallenstadion