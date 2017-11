Beatsteaks-Schagzeuger Thomas Götz streamt sechsten Teil seines Audio-Tourtagebuchs

Auf "Fever In Erlangen" folgt "La bière et les potes". Thomas Götz hat weitere Eindrücke der gestern in Amsterdam beendeten Beatsteaks-Tour vertont. Für den sechsten Teil des Audio-Tourtagebuchs leihen ihm die Decibelles ihre Stimmen.

"Das Bier und die Kumpels" heißt übersetzt der sechste Teil des "Diary Of A Bad Man" von Beatsteaks-Schlagzeuger Thomas Götz. Diskobeats und dadaistische Jauchzer des Toursupports Decibelles bilden die auditive Entsprechung des Titels. Laut Götz soll dieser sechste Song das Tourgeschehen aus französischer und weiblicher Perspektive darstellen. Vor allem aber klingt das Zwei-Minuten-Stück nach aufgedrehtem Spaß. Die Indieband Decibelles aus Lyon begleitete die Beatsteaks als Support bei ihren Auftritten in Wiesbaden, Prag und Zürich.

Den Abschluss dieses Teils der Tour zum aktuellen Album "Yours" bildeten die Shows am vergangenen Wochenende in London und Amsterdam. Sollte Götz, der das Projekt unter dem Pseudonym Einerbande startete, auch diese letzte Woche in seinem Tagebuch vertonen wollen, wäre "der Infekt und der Eimer" wohl ein passender Titel. So hatte ein Magen-Darm-Infekt nach und nach fast alle Band- und Crew-Mitglieder lahmgelegt. Ein Konzert musste ins kommende Frühjahr verschoben werden. Götz selbst war gezwungen, den Auftritt am Freitag im Koko, London mit einem Eimer neben seinem Schlagzeug zu absolvieren.

Schon im kommenden Frühjahr und Sommer kommen die Beatsteaks erneut auf Tour und spielen neben Headlinershows auf den Berliner Freilichtbühnen Waldbühne und Wuhlheide auch auf dem Open Flair Festival.

Stream: Einerbande (Thomas Götz) feat. Decibelles - "La bière et les potes"

Diary Of A Bad Man by EINERBANDE

Live: Beatsteaks

07.04. Bremen - Pier 2

08.04. Bielefeld - Ringlokschuppen

10.04. München - Zenith

11.04. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

13.04. Leipzig - Arena Leipzig

14.04. Dortmund - Westfalenhallen

16.04. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

06.06. Wien - Arena

09.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

25.08. Berlin - Kindl-Bühne Wuhlheide