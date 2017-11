VISIONS empfiehlt: Strand-Festival Beach Motel van Cleef bestätigt Kettcar

Küste statt Hafen: Mit seinem Strand-Event Beach Motel van Cleef verlegt das Hamburger Label Grand Hotel van Cleef seine Künstler zum zweiten Mal für ein Festival an die See. Neben dem Label-Flagschiff Kettcar sind auch zahlreiche weitere ausgewählte Künstler dabei - in diesem Jahr parallel an gleich zwei Orten.

Der Erfolg hatte auch die Grand-Hotel-van-Cleef-Macher überrascht: Bei der Beach Motel van Cleef-Premiere im Februar 2017 mit Thees Uhlmann, Spaceman Spiff und vielen mehr waren nach nur drei Stunden alle Tickets für das Indoor-Festival vergriffen, das im Kur- und Surfer-Ort St. Peter-Ording an der Nordsee in einem Strand-Ressort stattfand.

In diesem Jahr expandiert das Festival deshalb: Vom 16. bis zum 18. Februar 2018 findet das Beach Motel van Cleef nun zeitgleich in St. Peter-Ording und im an der Ostsee gelegenen Heiligenhafen statt. Neben Kettcar werden an beiden Orten im Laufe des Wochenendes auch Künstler wie Intergalatic Lovers, Tim Neuhaus oder Slow Leaves auftreten. Alle bestätigten Bands und aktuelle Informationen findet ihr auf den Facebook-Veranstaltungsseiten zum Event in St. Peter-Ording und dem Event in Heiligenhafen. In Kürze soll dort auch verkündet werden, welche Künstler an welchem Tag an welchem Ort auftreten. Zudem soll es ein Rahmenprogramm mit Parties und Überraschungen geben.

Der Clou: Der Großteil der Festivaltickets geht wieder im Bundle mit Hotelzimmern in den Verkauf, die ab dem 12. November um 18 Uhr nur bei beachmotels.de erhältlich sind - sodass sich Besucher keine Gedanken mehr über ihre Unterkunft machen müssen und nach wenigen Metern bei den Shows sind, die in den Konzerträumen der Motels stattfinden. Nur ein kleiner Teil der Tickets wird beim Grand Hotel van Cleef ohne Hotelzimmer verkauft, der Vorverkauf startet zeitgleich mit den Festival-Bundles mit Hotelzimmer.

VISIONS empfiehlt:

Beach Motel van Cleef Festival

16.-18.02. St. Peter-Ording & Heiligenhafen - Beach Motel