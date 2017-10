Dieb auf Kraftklub-Konzert versteckt geklaute Handys in Strumpfhose

Am Dienstagabend hat ein Besucher des Kraftklub-Konzerts in Münster unwissenden Fans über 20 Handys gestohlen. Der 20-Jährige schleppte die Geräte in einer präparierten Strumpfhose mit sich herum - und fiel der Polizei auf, weil es aus seiner Hose klingelte und blinkte.

Laut der Pressemitteilung der Polizei Münster habe ein 31-jähriger Konzertbesucher aus Essen bemerkt, dass ihm sein Smartphone geklaut wurde, und daraufhin zusammen mit seinem Bruder versucht, das Handy via GPS zu orten. Mit Erfolg: Die beiden konnten den Dieb ausfindig machen und die Polizei benachrichtigen. Denen "fiel sofort die ausgebeulte Jeans des Diebes auf, aus der es klingelte und blinkte."

Insgesamt 21 gestohlene Handys hatte der Dieb in einer präparierten Strumpfhose unter seiner Jeans mit sich herumgeschleppt. Die Polizei ließ es sich nicht nehmen, ein witziges Foto von des geistreichen Ganoven-Outfits zu veröffentlichen. Wer seit dem Konzert in Münster sein Smartphone vermisst, kann sich außerdem unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei melden.

"Outfit sitzt!", schreiben Kraftklub als Reaktion kurz und knapp auf ihrer Facebook-Seite - mit dem Appell an ihre Fans, zukünftig besser auf ihre Sachen aufzupassen. Ob da jemand einen Songtext der Chemnitzer zu wörtlich genommen hat, fragt ein Fan: "Wenn dir reicht, was dir dein Leben gibt/ Hast du nicht mehr verdient/ Ich dagegen will mei'm Leben noch das Handy abziehn'" (aus "Liebe zu Dritt").

Kraftklub befinden sich zur Zeit auf ausführlicher, von VISIONS präsentierter Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Einige der Shows sind bereits ausverkauft, dafür hatten Kraftklub vor kurzem angekündigt, die Tour 2018 mit zusätzlichen Terminen fortzuführen, um ihr aktuelles Album "Keine Macht für Niemand" zu präsentieren.

Vor kurzem hatten Kraftklub außerdem das DJ Duo Gestört aber Geil auf die Schippe genommen.

