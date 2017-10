Foo Fighters holen Fan für Queen-Cover ans Schlagzeug

Foto: Screenshot Youtube

Während eines Auftritts am vergangenen Dienstag in Columbia, South Carolina, bat ein Fan mittels eines Plakats darum, den Queen-Klassiker "Under Pressure" mit den Foo Fighters spielen zu dürfen. Dave Grohl ließ sich nicht zweimal bitten und holte Pierce Tracy Edge auf die Bühne.

Seit Jahren ist "Under Pressure" ein gern gespielter Coversong auf der Setlist der Foo Fighters. Taylor Hawkins bedient das Schlagzeug und übernimmt Freddie Mercurys Gesang, der bouncende Basspart setzt ein, und Frontmann Dave Grohl durchschreitet, nur von einigen Gesangseinsätzen im Hintergrund kurz am Mikrofon gestoppt, headbangend den Bühnenraum.

Vergangenen Dienstag jedoch bewarb sich jemand anderes für den Posten am Schlagzeug: Während der Show hielt der junge Konzertbesucher Pierce Tracy Edge konsequent ein Plakat hoch, auf dem er darum bat, den Schlagzeugpart im Queen-Song übernehmen zu dürfen. Schließlich rief Grohl den jungen Schlagzeuger zu sich auf die Bühne.

"Pierce, zeig' uns doch mal kurz, was du so drauf hast", fordert Grohl im Videomitschnitt, nachdem dieser mit einem beherzten Sprung aufs Podest an Hawkins Schlagzeug Platz genommen hat. Nach einem versierten Schlagzeugsolo geht der Gastmusiker fließend in das "Under Pressure"-Intro über: "Er legt direkt los, nicht zu fassen, was der Junge für Eier hat. Er hat den verdammten Song einfach schon mal angefangen", amüsiert sich Grohl. "Heilige Scheiße", schiebt der Sänger noch hinterher, bevor Hawkins, der an diesem Abend offenbar nicht richtig bei Stimme ist, seine nun einzige Aufgabe am Gesang mit Grohls Unterstützung bewältigt. Nach passablen sechs Minuten und einem Erinnerungsselfie, das Edge später stolz auf Instagram teilte, war der wohl unvergesslichste Konzertmoment des jungen Fans vorüber.

Nur wenige Tage nach der Show musste die Band aufgrund eines nicht näher definierten familiären Notfalls drei Termine ihrer laufenden US-Tour absagen. Für den vergangenen Samstag wurde bereits ein Nachholtermin im Mai bekannt gegeben, ob und wann die heute und morgen abgesagten Shows nachgeholt werden, ist bisher nicht bekannt.

Zuletzt hatten die Foo Fighters im Rahmen einer Planned-Parenthood-Compilation den neuen Song "Soldier" vorgestellt.

