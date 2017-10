VISIONS empfiehlt: BRETT kommen auf JägerMusic Kneipentour

Foto: Chimperator/wirsindbrett.de

Ab dem 25. Oktober geht die Hamburger Newcomer-Band BRETT auf Kneipentour durch deutsche Studenten-Städte. VISIONS und JägerMusic präsentieren euch das Event, das eure gemütliche Lieblingskneipe in eine fulminante Rockshow verwandelt.

Im Vorfeld ihrer Support-Shows für Van Holzen und 8kids spielen sich BRETT bei der JägerMusic Kneipentour in kleinen Locations warm. Mit ihrem bluesigen Stoner Rock und deutschsprachigen Texten dürfen sich die Besucher der teilnehmenden Bars auf schweißtreibende und energiegeladene Rockshows einstellen.

Die JägerMusic Kneipentour findet nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit Milliarden schon zum zweiten Mal statt. Seit 2001 engagiert sich Jägermeister für musikalische Newcomer - und veranstaltet die Tour und sorgt für die dazugehörige Abkühlung am Tresen.

Die Kneipentour startet am 25. Oktober in der Roten Lola in Münster. Karten gibt es ausdrücklich nicht zu kaufen, denn der Eintritt ist frei, so lange noch musikbegeisterte Menschen in den Laden passen.

Bild: Brett - JägerMusic Kneipentour

VISIONS empfiehlt:

JägerMusic Kneipentour mit BRETT

25.10. Münster - Rote Lola

26.10. Köln - Stiefel

27.10. Lüneburg - Old Dubliner

02.11. Magdeburg - Kartell

03.11. Bamberg - Freiraum

04.11. Regensburg - Degginger

Jägermeister ab 18! Für verantwortungsvollen Genuss.

VISIONS empfiehlt:

BRETT + Van Holzen

10.11. Nürnberg - Club Stereo

11.11. Braunschweig - Eulenglück

12.11. Leipzig - Täubchenthal

14.11. Dresden - Groove Station

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Flensburg - Volksbad

17.11. Bremen - Tower

18.11. Bonn - Bla

19.11. Frankfurt/Main - Nachtleben

VISIONS empfiehlt:

BRETT + 8kids

27.01. Trier - Lucky's Luke

03.02. Dresden - Club Puschkin