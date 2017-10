Ben Koller (Converge, Mutoid Man) spielt Schlagzeugsolo aus "Wayne's World"

Foto: Screenshot Youtube

Da strahlen die Augen hinter seiner Hornbrille: Converge- und Mutoid Man-Drummer Ben Koller ist für ein Promovideo in die Rolle von Garth aus "Wayne's World" geschlüpft, und hat dessen berühmtes Schlagzeugsolo im Musikgeschäft nachgespielt.

Nicht nur die Custom-Serie des Beckenherstellers Zildjian ist nun 25 Jahre alt, auch die Veröffentlichung des Kultfilms "Wayne's World" liegt inzwischen ein Vierteljahrhundert zurück. Der Film war ursprünglich aus einer Sketchserie der Show Saturday Night Live hervorgegangen, in der die Komiker Mike Myers und Dana Carvey in den Rollen der Musiknerds Wayne und Garth ihre eigene, bewusst amateurhaft aufgezogene Fernsehsendung moderierten.

Um das Schlagzeugzubehör und auch den Film gebührend zu feiern, hat sich Converge- und Mutoid Man-Schlagzeuger Ben Koller in die blonde Perücke und das verwaschene Aerosmith-Fanclub-Shirt geschmissen und ist in die Rolle von Garth geschlüpft. Der schüchterne und verpeilte Sidekick von Wayne blüht in einer berühmten Szene des Films richtig auf, als er sich in einem Musikgeschäft ans Schlagzeug setzt und ein so astreines Solo hinlegt, dass sogar einer der Mitarbeiter vor ihm förmlich auf die Knie fällt.

Schauspieler Dana Carvey hatte die Einlage damals tatsächlich selbst performt; dass das Schlagzeug-Biest Koller das mindestens genauso gut kann, beweist er jetzt im Video. Genau wie in der Filmvorlage in Szene gesetzt legt er noch ein paar Schläge obendrauf; seine kindliche Begeisterung und das debile Dauergrinsen sind hoch ansteckend. "Thanks. I like to play", zitiert er aus dem Original.

Zum Schluss tanzt und singt er noch zu Jimi Hendrix' "Foxy Lady", und stellt damit die Szene nach, in der Garth die Kellnerin eines Diners zu verführen versucht. Die überzogene Version von "Foxy Lady" stammt dazu noch von seinem Mutoid-Man-Kollegen Stephen Brodsky.

Video: Ben Koller als Garth aus "Wayne's World"

Video: Originalszene aus "Wayne's World"