Yeah Yeah Yeahs veröffentlichen mysteriösen Track "Phone Jam"

Die Yeah Yeah Yeahs haben auf ihrer Facebook-Seite eine mögliche Wiederveröffentlichung ihres Debütalbums "Fever To Tell" mit einem bislang unveröffentlichten Song angeteasert. "Phone Jam" ist eine wüste Soundcollage, die Anrufbeantworter-Nachrichten und Störgeräusche kombiniert.

"Wait... #Fever To Tell. Tomorrow" lautet die Nachricht, die die Yeah Yeah Yeahs gestern auf ihrer Facebook-Seite posteten, zusammen mit einem Video mit dem Stream des Songs "Phone Jam". Der könnte aus den Sessions zum 2003 erschienen Album "Fever To Tell" stammen. 2018 feiert das Debüt der Yeah Yeah Yeahs den 15. Jahrestag seiner Veröffentlichung.

"Phone Jam" scheint ein möglicher Hinweis auf B-Seiten und Raritäten zu sein, mit denen der Rerelease angereichert werden könnte. Rein musikalisch betrachtet ist der Song aber vollkommen verzichtbar. Mehr als fünf Minuten lang collagiert er Nachrichten auf Karen Os Anrufbeantworter mit einem rumpeligen Beat und Störgeräuschen - Stoff für Die-Hard-Fans.

Ihr aktuelles Album "Mosquito" hatten die Yeah Yeah Yeahs 2013 veröffentlicht. Seitdem hat Sängerin Karen O das Soloalbum "Crush Songs" veröffentlicht, während Nick Zinner unter anderem mit Head Wound City ein Hardcore-Album einspielte.

Facebook-Post: The Yeah Yeah Yeahs - "Phone Jam"