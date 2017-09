VISIONS Premiere: Schweizer Indierocker Cold Reading streamen EP "Sojourner"

Zwischen Post-Hardcore, Emo und Indierock bewegen sich die Schweizer Newcomer Cold Reading. Bei uns gibt es ihre EP "Sojourner" vorab exklusiv im Stream zu hören.

Cold Reading kommen aus Luzern. Ihre Musikalische Sozialisation erfuhren die Mitglieder des Quartetts eindeutig im Post-Hardcore, aber ähnlich wie Brand New haben sie diesen Sound längst Richtung Indierock aufgebrochen, setzen viel auf Atmosphäre und post-rockige Momente. Zu hören ist das aktuell auf ihrer EP "Sojourner", die am kommenden Freitag beim französischen Label KROD erscheint, digital und auf Vinyl. Drei Exemplare der physische Ausgabe, die mit einer schönen dunkelbraunen Platte kommt, verlosen wir.

Im Oktober sind Cold Reading mit den vier Songs ihrer 20-Minuten-EP auch in Deutschland unterwegs. Zuvor gibt es am kommenden Freitag aber noch eine Release-Show - im heimischen Luzern. Unten könnt ihr die EP in voller Länge streamen - exklusiv auf visions.de.

EP-Stream: Cold Reading - "Sojourner"

Live: Cold Reading

22.09. Luzern - Jazzkantine

06.10. Freiburg - White Rabbit

08.10. Solingen - Waldmeister

11.10. Münster - Baracke

12.10. Iserlohn - Rad Room

14.10. München - Hansa 39