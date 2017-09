Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, deren Musik in Deutschland noch nicht offiziell erschienen ist. Dieses Mal mit Fits, Middle Kids und Matthäus.

Fits

Heimatstadt: New York, USA

Genre: Indierock, Garage Rock

Für Fans von: Yucky Duster, Wilco, Weezer

Wer nur flüchtig hinsieht, könnte Fits glatt mit ihren geistesverwandten Kollegen Yucky Duster verwechseln: Beide Bands kommen aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn, beide sind geschlechtsgemischte Quartette, und beide haben eine Vorliebe für schluffigen Indierock. Bei Fits allerdings liegt der Fokus weniger auf Weezer und mehr auf betörenden LoFi-Melodien, stellenweise gönnt sich die Band bei aller Melodie-Sensibilität auch ein solides Garagen-Gerumpel. Nachdem in den vergangenen Jahren ein Demo und eine Split-EP mit Yes Yes A Thousand Times Yes erschienen waren, kommt im November das Debütalbum "All Belief Is Paradise". Den betörend betitelten Opener "Ice Cream On A Nice Day" hat die Band der Platte vorausgeschickt.



Middle Kids

Heimatstadt: Sydney, Australien

Genre: Indie, Folk

Für Fans von: Alex Lahey, Young Rebel Set, Cub Sport

Schwer zu sagen, wofür man Middle Kids mehr lieben soll: Für ihr sehr gutes, nächtlich-spartanisches, melancholisches Akustikgitarren-Cover des Blink-182-Smashers "All The Small Things", oder ihre bereits im Februar erschienene Debüt-EP, auf der sich das australische Trio mit reichlich Feingefühl einen zartschmelzenden, hymnischen Indie-Sound gebaut hat. Der bewegt sich zwischen atmosphärischen Synthie-Einsätzen, schrammeligen Akustikgitarren, freundlichem Schlagzeug-Schaukeln und lustvollem Frauengesang von Frontfrau Hannah Joy, der immer wieder an der Kopfstimme kratzt. All das hat der Band mit "The Edge Of Town" nicht nur einen kleinen Hit eingebracht, sondern sie auch schon in die Late-Night-Show von US-Talker Conan O'Brien katapultiert. Schwer vorstellbar, dass es von da aus nicht weiter aufwärts gehen wird.



Matthäus

Heimatstadt: Chicago / St. Paul, USA

Genre: Indiefolk

Für Fans von: Band Of Horses, Bon Iver, Beirut

Nein, mit dem Fußballer hat das hier nichts zutun: Matthäus entstanden im Nordosten der USA, nachdem Komponist und Multiinstrumentalist Ben Montalbano eine Reihe enger Freunde einlud, mit ihm einige Folksongs einzuspielen. Die Band selbst nennt das Ergebnis "Kammer-Folk", mit seinen feinfühligen Bläsersätzen von majestätischer Traurigkeit ist der Sound aber eigentlich deutlich zu groß für kleine Zimmer. Große Pop-Sensibilität trifft hier auf die Introspektionen eines Bon Iver und feierlichen US-Folk. Kein Wunder, dass sich schon Father John Misty als Fan der Debüt-EP "Effigy" geoutet hat.



