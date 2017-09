VISIONS Premiere: Krank zeigen Video zu "Totem"

Mit "Totem" stellen die Hamburger Punkrocker Krank einen neuen Song aus ihrem aktuellen Album vor und veröffentlichen dazu ein Video voller sich am Text reibender Tourimpressionen.

"...und die Lachse wandern weiter in ihren sicheren Tod und die Raben fliegen weiter in ihren sicheren Tod" klagt Krank-Sänger Jan, während im zugehörigen Clip er und seine Bandkollegen den Tour-Van beladen, undefinierbare orange Kugeln vom Boden einer Tankstelle aufsammeln, sich die Haare föhnen oder kopfüber an einer Reckstange hängend Bongo trommeln.

"Totem" vereint mit voranschiebendem Schlagzeugbeat, kritischen Texten und dem aufrüttelnden Gesang zu unaufgeregten Gitarren die Stärken im Sound der Punkrocker. LoFi-Instrumentierung und mit deutlichen Metaphern gespickte Texte erreichen den Hörer und laden zum Denken und Handeln ein. Auch das Video zu "Totem" unterstreicht diesen Effekt, indem es scheinbar zufällige Bildsegmente aneinanderreiht, die dem Text nicht wie man vermuten würde entgegen wirken, sondern diesen in ganz neues Licht rücken.

Enthalten ist der neue Krank-Song auf dem bereits im Februar erschienenen zweiten Album "Die Verdammten", das wie auch das Debüt "Ins Verderben" via This Charming Man erschien. Zuvor hatten Krank die EP "Resterampe" veröffentlicht.

Video: Krank - "Totem"