Josh Homme spricht über den Pakt der Queens Of The Stone Age mit dem Teufel

Vergangenen Freitag ist "Villains" erschienen, das siebte Album der Queens Of The Stone Age. In VISIONS 294 spricht Sänger und Gitarrist Josh Homme über seine künstlerische Vision, großartige Frontmänner und einen Pakt mit dem Teufel.

Stillstand war noch nie etwas, das man mit den Queens Of The Stone Age verbindet. Ihr siebtes Album "Villains" bildet da keine Ausnahme und bricht mit dem Sound des elegischen Vorgängers, ist tanzbarer, physischer. Durchaus mit Absicht, wie Josh Homme im Interview in VISIONS 294 betont: "Jedes Mal klettern wir auf den Berg aller unserer bisherigen Platten und sehen von dort aus ein bisschen weiter. Die Queens standen immer für Veränderung. Anders wirst du zu einer Karikatur, oder verlierst die Orientierung."

Im Gespräch mit Jochen Schliemann verät Homme auch, warum er sich nach wie vor nicht als Frontmann einer Rockband sieht und warum man dem Teufel nicht alles in die Schuhe schieben darf: "Ich denke, es ist eine Schande, dem Teufel die Schuld für das zu geben, was du getan hast. Das warst du, Junge. Nicht der böse Teufel." Mehr zu den Queens Of The Stone Age in VISIONS 294.

Wie die neuen Songs auf "Villains" in akustischen Versionen klingen, haben die Queens Of The Stone Age bei einer Akustiksession für die BBC ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Zum Song "Domesticated Animals" gibt es ein Video, die restlichen Songs der Session kann man im Stream hören. Vergangenen Woche hatte die Band ihr Songs in ähnlichen Versionen bereits für den deutschen Sender 1 Live gespielt.

Auch in puncto Merchandise gehen die Queens Of The Stone Age mit "Villains" neue Wege. Zum einen bieten sie jetzt ihr eigenes Packpapier für Fleisch an, nicht unbedingt ein Produkt, das Vegetarier ansprechen dürfte. Lustig ist dagegen ein Webespot für ein Parfüm namens "Villains", den die Band gepostet hat - eine ungewöhnliche, aber unterhaltsame Art, für eines der wichtigsten und möglicherweise besten Alben des Jahres zu werben.

Im November kommen die Queens Of The Stone Age auf Tour, vier Konzerte in Deutschland stehen auf dem Plan, Karten sind bei Eventim erhältlich.

Video: Queens Of The Stone Age - "Domesticated Animals" (akustisch)

Stream: Queens Of The Stone Age - Interview und Akustiksession für die BBC

Video: Queens Of The Stone Age - "Werbespot für Villains-Parfum"

Instagram-Post: Queens-Of-The-Stone-Age-Packpapier für Fleisch

VISIONS empfiehlt:

Queens Of The Stone Age

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle