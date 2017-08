Motorpsycho streamen neuen Song "A.S.F.E."

Bereits in zwei Wochen steht das neue Motorpsycho-Album "The Tower" vor der Tür. Jetzt gibt es mit "A.S.F.E." den ersten Vorboten - der mit fast sieben Minuten Spielzeit gewohnt episch ausfällt.

"A Song For Everyone", dafür steht das Akronym des Titels, denn: "There's a song for everyone/ And a singer for every song", so der Refrain des Trips. Der neue Motorpsycho-Schlagzeuger Tomas Järmyr treibt das von Stoner Rock geprägte Stück nach vorn, während Bent Saether und Hans Magnus Ryan den Bass rollen und die Soli fließen lassen. Aufgenommen wurde "A.S.F.E." wie alle anderen Titel von "The Tower" auf der legendären Rancho de la Luna in Joshua Tree - dem Studio von Chris Goss (Masters Of Reality).

Das Album erscheint wie vorigen Monat angekündigt am 08. September beim bandeigenen Label Stickman, ab Oktober geht die Band auf Tour, in deren Verlauf sie auch acht deutsche Städte ansteuert. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Motorpsycho - "A.S.F.E."

Live: Motorpsycho

20.10. Hamburg - Markthalle

21.10. Papenburg - Kesselschmiede

22.10. Bremen - Schlachthof

30.10. Frankfurt/Main - Zoom

08.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

09.11. Leipzig - Conne Island

10.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

11.11. Hannover - Faust