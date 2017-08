VISIONS Premiere: The Weight zeigen Video zu "Trouble", kommen auf Tour

Foto: Screenshot Youtube

In ihnen lebt der Geist klassischer Rockmusik weiter - oder sie leben in seinem Geist: The Weight poltern im Video zum neuen Track "Trouble" durch ein Sammelsurium ikonischer Plattencover. Im Herbst kommen die Wiener außerdem auf ausführliche Clubtour.

Im Video zu ihrem neuen Rock'n'Roll-Track "Trouble" referenzieren sich The Weight einmal quer durch die Rockgeschichte. Zu jeder erklingenden Textzeile posen die Bandmitglieder im Motiv eines berühmten Albumcovers. In dem Spektakel kommen so ziemlich alle Stars der Rockmusik einmal unter: Von mehreren Beatles-Alben über David Bowies Werke bis hin zum Prog-Aushängeschild von Pink Floyd - "The Dark Side Of The Moon" - in jedem der animierten Bilder finden die Wiener spielerisch ihren eigenen Platz, und statt den Titeln der Werke gibt es den Text zu "Trouble" zu lesen.

Die Idee passt hervorragend zum Sound von The Weight: Das Quartett lässt sich von den ganz Großen inspirieren und schafft es mit röhrenden Rock-Orgeln, groovenden Gitarrenriffs und zahlreichen Solo-Einlagen, den Blues-getriebenen Sound dieser weiterleben zu lassen. Vergleiche mit Deep Purple oder Led Zeppelin bleiben da nicht aus.

"Trouble" stammt von ihrem kommenden, nach der Band benannten Debütalbum, das am 17. November erscheint. Nach einigen Festivalauftritten in diesem Sommer starten The Weight ab Mitte September ihre ausgiebige Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows bekommt ihr bei Eventim.

Video: The Weight - "Trouble"

VISIONS empfiehlt:

The Weight

16.09. Ulm - Kulturnacht

02.10. Eggenfelden - Musiknacht

05.10. Miltenberg - Beavers

06.10. Rosenheim - Asta

07.10. Berlin - Magnificent Music Night

28.10. Graz - Orpheum

09.11. Berlin - Sageclub

10.11. Magdeburg - Flower Power

17.11. Wien - Radiokulturhaus

24.11. Stuttgart - Goldmarks

30.11. Hamburg - Molotow Bar

01.12. Köln - Yard Club

02.12. Dortmund - Blue Notez

06.12. Rubigen - Mühle Hunziken

07.12. Brig - Zeughaus Kultur

08.12. Rorschach - Treppenhaus

09.12. Wetzikon - Hall Of Fame

14.12. München - Backstage

15.12. Bayreuth - Glashaus

16.12. Sonthofen - Barfly

29.12. Hard - Kammgarn

Cover & Tracklist: The Weight - "The Weight"

01. "Hard Way"

02. "Trouble"

03. "Inside"

04. "Rich Man's Pride"

05. "A Good Thing"

06. "Money Ain't For Keeping"

07. "Hammer, Cross & Nail"

08. "Jam"

09. "Get Some"

10. "Plenty Of Nothing"