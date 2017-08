Pearl Jam veröffentlichen Details und neuen Trailer zu Konzertfilm "Let's Play Two"

Foto: Screenshot Youtube

Pearl Jam gönnen den Fans weitere Eindrücke ihres in Kürze erscheinenden Konzertfilms "Let's Play Two": Neben einem neuen Trailer gibt es nun auch Infos zu einem parallel erscheinenden Soundtrack-Album.

Nach den ersten beiden Teasern bekommt man im neuen Trailer endlich ein richtiges Gefühl für den neuen Pearl Jam-Film "Let's Play Two": Der Film zeigt nicht nur die Vorbereitungen und Highlights der beiden Konzerte, die Pearl Jam 2016 am 20. und 22. August mitten in einer der bedeutendsten Saisons der Baseball-Mannschaft Chicago Cubs in deren Stadion spielten. Der Fokus liegt auch auf der Symbiose von Musik und Sport in dem historisch bedeutsamen Spielort. So ist etwa auch Frontmann Eddie Vedder in Fan-Kluft zu sehen.

Der ursprünglich für den 3. Oktober angepeilte Kino-Starttermin des von Danny Clinch - 2007 bereits verantwortlich für den Pearl-Jam-Konzertfilm "Immagine In Cornice" - gedrehten Films wurde nun auf den 29. September vorverlegt. Über einen Kinostart in Deutschland ist bislang noch nichts bekannt. Am 17. November soll "Let's Play Two" dann auch auf DVD/Blu-ray und digital erhältlich sein. Zusätzlich wird Pearl Jams Fan-Organisation Ten Club an diesem Datum offizielle Bootlegs beider Konzerte veröffentlichen, die vermutlich weitere Songs enthalten.

Darüber hinaus erscheint bereits zum US-Kinostart am 29. September ein offizieller Soundtrack des Films auf CD und Vinyl sowie digital. Cover und Tracklist findet ihr unten.

Das aktuelle Pearl-Jam-Studioalbum "Lightning Bolt" war 2013 erschienen. Ein Nachfolger ist derzeit noch nicht in Sicht, soll aber zumindest in Arbeit sein.

Video: Pearl Jam - "Let's Play Two" (neuer Film-Trailer)

Cover & Tracklist: Pearl Jam - "Let's Play Two" (Soundtrack)

01. "Low Light"

02. "Better Man"

03. "Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town"

04. "Last Exit"

05. "Lightning Bolt"

06. "Black Red Yellow"

07. "Black"

08. "Corduroy"

09. "Given To Fly"

10. "Jeremy"

11. "Inside Job"

12. "Go"

13. "Crazy Mary"

14. "Release"

15. "Alive"

16. "All The Way"

17. "I've Got A Feeling"