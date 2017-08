The Dillinger Escape Plan kündigen finales Konzert an

Das Ende der Band haben The Dillinger Escape Plan schon vor einigen Monaten angekündigt. Jetzt gibt es einen offiziellen Termin für das finale Konzert der Band.

Am 29. Dezember im New Yorker Terminal 5 werden The Dillinger Escape Plan demnach zum letzten Mal in ihrer Karriere auftreten. Sänger Greg Puciato verbindet mit dem Ort ganz besondere Erinnerungen und erklärt, warum es sich für die Band richtig anfühlt, dort zum letzten Mal gemeinsam aufzutreten: "New York gehört zu den Städten, in denen sich Konzerte für uns immer wie ein Heimspiel angefühlt haben. Vielleicht liegt es an der Nähe zu New Jersey, vielleicht daran, dass wir alle von der Ostküste stammen. Für mich persönlich ist New York der Ort, an dem ich 2001 das erste Mal mit The Dillinger Escape Plan aufgetreten bin."

Unterstützt wird die Mathcore-Band bei ihrem finalen Auftritt von Code Orange und Daughters. Für alle, die den Jahreswechsel in New York verbringen und mit dem letzten Konzert von Dillinger Escape Plan verbinden wollen: Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag.

Derzeit sind The Dillinger Escape Plan in Europa unterwegs, um die wegen eines Unfalls ausgefallenen Konzerte aus dem Frühjahr nachzuholen. Karten für die Konzerte sind bei Eventim erhältlich.

Foto: Konzertplakat für die finale The Dillinger-Escape-Plan-Show

VISIONS empfiehlt:The Dillinger Escape Plan

13.08. Wien - Szene

15.08. Köln - Gloria

16.08. Leipzig - Conne Island